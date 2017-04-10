تمكن رجال حرس الحدود في منطقة جازان خلال الفترة من 1438/7/11-4 هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي، أن رجال حرس الحدود في المنطقة تمكنوا من رصد أشخاص حاولوا الدخول إلى الحدود السعودية عبر مسؤوليات المنطقة، وتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة، مما نتج عنه القبض على شخصين من الجنسية الأثيوبية، وشخص من الجنسية اليمنية، وكان مجموع ما قبض عليه 273 كيلوجراماً وجرامين من الحشيش المخدر، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.
وأكد العقيد الحربي أن رجال حرس الحدود سيتصدون لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.
إحباط تهريب 273 كيلوجرام حشيش
تمكن رجال حرس الحدود في منطقة جازان خلال الفترة من 1438/7/11-4 هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.
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