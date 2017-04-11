فريق طبي ينقذ حياة رضيع سقط من مكان عالٍ

تمكَّن فريق طبي من إنقاذ حياة رضيع، وذلك بإجراء عملية جراحية طارئه ناجحة له تم خلالها فتح جمجته وإيقاف نزيف حاد تعرّض له نتيجة سقوطه من مكان عالٍ.

وفي التفاصيل، تعرّض طفل يبلغ من العمر 6 أشهر في القطيف لحادث سقوط من الأعلى وتسبب ذلك في إصابته في الرأس، وعلى الفور تم نقله إلى قسم الطوارىء في مستشفى المواساة بالقطيف، وتم إسعافة بواسطه اختصاصيي استقبال الحالات الحرجه بقسم الطوارئ بمن فيهم اختصاصي جراحه المخ والأعصاب.

وخضع الطفل للتشخيص من قبل فريق طبي بقيادة استشاري ورئيس قسم جراحه المخ والأعصاب بمستشفى المواساة الدكتور أشرف السلاوي لتبين وجود حاله نزيف شديد حاد بالمخ مع تدهور شديد في درجة الوعي وصلت إلى درجة 15/3على مقياس جلاسكو لقياس درجه الوعي، وكانت حالة الطفل توشك على توقف القلب والتنفس وذلك لتوقف جذع المخ نتيجة الضغط بواسطه النزيف الحاد وفي خلال أقل من 20 دقيقه تم نقله إلى غرفه العمليات وإجراء جراحه فتح الجمجمة وإيقاف النزيف وتفريغة للحفاظ على مراكز المخ.

وبعد الانتهاء من العملية الجراحية الناجحة تم تنويمه في الرعاية المركزه لمدة يومين تحت إشراف مشترك من فريق طبي مكوّن من قسم الأطفال وقسم الرعايه المركزة الجراحية لرعاية مابعد العمليات الحرجة وأطباء جراحه المخ والأعصاب وتعامل الفريق الطبي مع كل مضاعفات الحادث وقد تماثل الطفل للشفاء بعد يومين من إجراء الجراحة وبعد خروجه من الرعايه المركزة وذلك في درجه وعي كاملة 15/15 على مقياس جلاسكو.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (١٦) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)