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المواطنون يلقبون وزارة الإسكان بوزارة الأحلام (أحلام اليقظة) !
نتمنى أن يكون وزراء الإسكان من الناس الذين ليس لهم منازل – أي من الذين ساكنين بالإيجار لكي يحس بحاجة المواطنين / الناس للسكن ..
كاريكاتير
صحيفة الشرق - العدد 1956 - نسخة الدمام
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المواطنون يلقبون وزارة الإسكان بوزارة الأحلام (أحلام اليقظة) !
نتمنى أن يكون وزراء الإسكان من الناس الذين ليس لهم منازل – أي من الذين ساكنين بالإيجار لكي يحس بحاجة المواطنين / الناس للسكن ..