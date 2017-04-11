دشن مساعد رئيس بلدية الخبر للخدمات الدكتور خليفة بن عبدالله السعد، محمصة ومقهى قاف في الخبر لمجموعة من الشبان السعوديين الذين جمعهم حب القهوة وشغف الارتقاء بمستواها وجودتها في المنطقة، بحضور عدد من مديري ومنسوبي بلدية الخبر والإعلاميين. وتعتبر محمصة ومقهى قاف الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تجمع بين استيراد البن الأخضر عالي التقييم، وتحميصه، وتقديمه طازجاً في مكانٍ يتميز بأجوائه الجميلة والمريحة. ومحمصة ومقهى قاف ليست مشروعاً تجارياً فقط، بل واجتماعياً وتثقيفياً كذلك، حيث تقام فيه ندوات وفعاليات اجتماعية وثقافية على مدار العام، ومحاضرات تُعنى بالقهوة وعوالمها الخلابة بهدف الارتقاء بمجتمع القهوة في المنطقة، وتعتبر محمصة ومقهى قاف وجهة سياحية جديدة في المنطقة الشرقية، أُسِّست وتدار من قِبل خمسة شبان سعوديين.
مساعد رئيس بلدية الخبر يدشن محمصة ومقهى قاف
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (١٣) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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