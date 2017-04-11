«بصمة» تحقق إنجازاً كبيراً في تأجير أكثر من 70 ألف م2 خلال الربع الأول

كشف خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات عن إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات السابقة التي حققتها الشركة في جميع فروعها حول المملكة، حيث تم تأجير أكثر من 70 ألف متر مربع من المعارض والمكاتب لأكثر من 22 موقاً. وأكد المبيض أن هذا النجاح يدل على متانة الاقتصاد السعودي وأنه لايزال يعد سوقاً واعداً وجاذباً للاستثمارات، كما أن هذا الفضل يعود للقرارات الرشيدة التي تقدمها الحكومة باهتمام بالغ من ولاة الأمر -حفظهم الله- حيث إن هذا الإنجاز يعطي مؤشراً إيجابياً على ما ستكون عليه حال السوق خلال الفترة المقبلة. وقال المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات إننا مصرون على الاستمرار في صناعة الإنجاز تلو الإنجاز، ولعل الإنجازات التسويقية التي تحققت بالشركة والتي تعد هي الأقوى مقارنه بالأعوام الماضية دليلاً على ذلك، كما استطاعت الشركة تحقيق إنجازات كبيرة في التسويق العقاري للمنشآت التجارية القائمة والتي تشتمل على الأبراج المكتبية، والأبراج الفندقية، والصالات والمعارض التجارية والمولات». الجدير بالذكر أن شركة بصمة لإدارة العقارات حققت لسبع سنوات على التوالي إنجازاً استثنائياً في التأجير التجاري، حيث حصلت على جوائز أفضل مسوق عقاري وتم تكريمها في عدة محافل عقارية وكان لهذا النجاح عاملاً مهماً جداً في توسع نشاط الشركة ليمتد إلى عدد من مدن المملكة العربية السعودية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (١٣) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)