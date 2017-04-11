طالبة سعودية الأولى في البحث العلمي على مستوى الجامعات العربية

حققت الطالبة السعودية إيمان منصور المسلمي، من كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الملك فيصل بالأحساء، المركز الأول في البحث العلمي على مستوى مختلف الجامعات العربية، وذلك خلال مؤتمر الأمراض المعدية الذي أقيم في البحرين، أمس الأول.

وتفوقت المسلمي على المنافسين معها في مضمون محتوى بحثها العلمي بعنوان «تأثير دواء الصرع مع مجموعة من المضادات الحيوية على مقاومة البكتيريا»، مبينة أن فكرة البحث تعتبر مبتكرة ورائدة وستفتح أبوابا وآفاقا جديدة لعلاج الأمراض المعدية المستعصية التي تسببها بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. وألقت الطالبة نبذة عن بحثها أثناء تكريمها بالمركز الأول أمام ما يقارب أكثر من 300 شخص، بحضور استشاريين وأساتذة وطلاب وباحثين من مختلف دول العالم، ولاقت فكرة البحث استحسان الجميع بما فيهم لجنة التحكيم.

يذكر أن البحث أشرف عليه كل من: الدكتور عبدالخالق السلمان من جامعة الحدود الشمالية، والدكتور أحمد بوعيد من مختبر الدمام الإقليمي، والدكتور ميثم الحواج من جامعة الملك فيصل.

وركز المؤتمر في دورته الحالية على عرض مستجدات وعلاج الأمراض المعدية في المستشفيات والمرافق الصحية على مستوى الأفراد، إضافة إلى الوبائيات التي تصيب الناس والمجتمعات وتترك أثراً مدمراً على البشرية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (٧) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)