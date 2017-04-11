من غير المستغرب أن تتعلق فتاة بمطرب أو ممثل أو مشهور في مواقع التواصل الاجتماعي فهي ظاهرة عالمية لها أسبابها وتفاصيلها المختلفة، لكن ماذا إن وصل الأمر في مجتمعنا إلى تعلق الفتيات بمنشد أو داعية أو شيخ دين؟!

قد لا تكون المشكلة في المشهور نفسه أو في ما يقدمه من مضمون ورسالة للمتلقي تجعل السواد الأعظم من متابعاته يتعلقن به، ولكن المشكلة إما في طريقة طرح هذا المضمون بسبل جاذبة أكثر من اللازم وفي بعض القنوات التي تتبنى برامج التصويت لأفضل منشد وأفضل داعية وغيرهما، أو في المتلقي نفسه من جمهور فتيات مراهقات فرضت عليهن المحافظة الأسرية الاقتصار على بعض القنوات من باب أنها آمنة أكثر من غيرها فكانت هذه النتيجة.

وقد لا يكون هذا التصرف الأسري خاطئاً إذ إنه من باب الحماية التربوية لكنه خيار في غير محله.

والأدهى من وجود مثل هذه الظاهرة هو عدم اعتراف المجتمع بها خاصة الأسر التي وقعت فتياتها في هذا النوع من التعلق والإعجاب ربما لعدم الرغبة في الاعتراف بالخطأ والإصرار على السير ضمن «المسلمات» من الأمور والشخصيات والقنوات وغيرها، مع أن التراجع عن الخطأ أسلم من الاستمرار فيه من باب المكابرة ومخالفة الرأي الآخر وحسب.

لا يمكن للحياة أن تستمر وبيننا مَن مازال يأبى فكرة مناقشة أي رأي يخالف رأيه ومسلماته الحياتية التي نشأ عليها، فتبقى الأمور قابلة دائماً للنقاش والنقد وإبداء الرأي وليس كل من يخالف رأيك هو عدوك، ولكي نحل مثل هذه الظاهرة التي أضحت واضحة الوجود في مجتمعنا لابد أولاً أن نعترف بوجودها بدءاً من أسر الفتيات أنفسهن كي نتمكن من إيجاد حلول واقعية ومناسبة لها.