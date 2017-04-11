اختتمت إدارة الإخلاء الطبي الجوي في الخدمات الطبية للقوات المسلحة، مؤخراً، حملة تبرع بالدم للجنود المرابطين في الحد الجنوبي. وأوضح مدير الإدارة اللواء الطيار ثنيان بن عبدالله الثنيان، أن الحملة جسَّدت على مدى أربعة أيام التعاضد والتكامل بين منسوبي وزارة الدفاع، إذ شهدت إقبالاً لافتاً من منسوبي الإدارة دعماً للجنود البواسل المرابطين على الحدود. يُذكَر أن الإدارة تعمل على مدى الساعة لنقل المرضى والمصابين.
«الإخلاء الطبي» تختتم حملة تبرع بالدم للمرابطين
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