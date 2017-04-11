الأمير سعود بن نايف يفتتح ملتقى نظم المعلومات الجغرافية الـ 11.. اليوم

يرعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في فندق الشيراتون بالدمام، صباح اليوم، افتتاح الملتقى الـ11 لنظم المعلومات الجغرافية تحت مظلة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور متخصصين في مجال النظم الجغرافية من داخل وخارج المملكة.

وأكد مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش أن رعاية أمير المنطقة الشرقية للملتقى تأتي امتداداً لما حظيت وتحظى به الجامعة من دعم ومساندة منه في جميع أنشطتها وفعالياتها.

وقال إن تواصل انعقاد ملتقى النظم الجغرافية للسنة الحادية عشرة دليل نجاحه وتألقه على كافة المستويات بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والباحثين وأهل الخبرة الذين يهدفون إلى توسيع دائرة المعرفة والاطلاع الدائم والمتابعة المستمرة لكل المستجدات العلمية والتطبيقية في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

من جهته، ذكر وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع رئيس اللجنة العليا للملتقى الدكتور عبدالله القاضي أن الملتقى في عامه الحادي عشر متجدد عن الأعوام السابقة من كافة الجوانب التنظيمية وورش العمل والأوراق العلمية، وذلك من أجل أن يظهر في حلةٍ متميزة بمشاركة 35 من الخبراء في مجال النظم الجغرافية من أمريكا وكندا ومصر وعديد من الدول الأخرى، إلى جانب معرض مصاحب تشارك فيه 30 جهة حكومية وخاصة ذات العلاقة بالنظم الجغرافية، كما سيحتوي على خمس ورش عمل موجهة لذوي الاختصاص.

وأضاف الدكتور القاضي أنه تم استقبال أكثر من 70 ملخصاً بحثياً، 40% منها من داخل المملكة والباقي من دول مختلفة.

من جهة أخرى، يدشن أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، الإثنين المقبل مستشفى طب الأسنان في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمدينة الجامعية الجديدة، وذلك على هامش الندوة العلمية الـ13 التي سيفتتحها بعنوان «المنظور العالمي لطب الأسنان»، التي تنظمها كلية طب الأسنان في فندق الشيراتون بالدمام.

وأكد مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش أن رعاية وحضور الأمير سعود بن نايف لتدشين مستشفى طب الأسنان الجديد في المدينة الجامعية، وافتتاح الندوة العلمية الـ13، يأتي ضمن اهتمامه بأهمية دعم طب الأسنان في المنطقة الشرقية، وتقديم خدمات مميزة في هذا التخصص، وأهلية العلاج المتقدم وتبادل الخبرات بين الأطباء في هذا المجال، وكذلك اهتمامه بالرفع من مستوى الخدمات الطبية المتميزة في علاج الأسنان في المنطقة من خلال تدشينه مستشفى طب الأسنان الذي يحتوي على كافة التخصصات الطبية لعلاج الأسنان.

من جهته، أوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور فهد الحربي أن المؤتمر يضم نخبة من أكاديميين وباحثين مختصين في طب الأسنان من داخل المملكة وخارجها مما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية في تحسين خدمات طب الأسنان، وكذلك تبادل الخبرات واكتساب المعرفة في مجمـوعة من المجالات، بما في ذلك التقنيات الدقيقة والمتقدمة في مجال طب الأسنان، إضافةً إلى المساهمة في تطوير أعضـــاء هيئة التدريس، من خلال الدورات التعليمية التي تساهم في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة ومتطورة للتعاون وتطوير الاستراتيجيات في مجال طب الأسنان.

وأضاف أنه سيتم تخريج الدفعة الأولى من طالبات الكلية وعددهن 27 طالبة، مبيناً أن كلية طب الأسنان تعد أول كلية تحصل على الاعتماد الأكاديمي غير المشروط لمدة سبع سنوات على مستوى الجامعة والثالثة على مستوى المملكة.

وذكر الدكتور الحربي أن الندوة العلمية الثالثة عشرة تشتمل على 19 محاضرة وسبع ورش عمل بواقع 22 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (٤) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)