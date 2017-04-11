الظلام يسيطر على شارع «إسحاق بن عباس»

يعاني أهالي حي الحمدانية في محافظة جدة من الظلام الذى يحل بشارع إسحاق بن عباس بسبب عدم توافر الإضاءة بأعمدة الإنارة، مما يترتب عليه وقوع عديد من الحوادث، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الخروج لقضاء بعض الاحتياجات في المساء.. التفاصيل في نص رسالة القارئ سلمان البطحي، التالية:

إلى السادة صحيفة «الشرق» المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن سكان شارع إسحاق بن عباس في حي الحمدانية بمحافظة جدة، نعاني من عدم وجود إنارة، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع عديد من الحوادث وعدم قدرتنا على الخروج لقضاء بعض الاحتياجات في المساء، علماً بأننا تقدمنا بشكوى إلى أمانة جدة منذ قرابة 4 أشهر، لكن دون جدوى.

حق الرد:

المحرر: «الشرق» تواصلت مع أمانة جدة وعرضت المشكلة، لكن لم يصلنا أي رد حتى ساعة إعداد الموضوع للنشر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (١٠) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)