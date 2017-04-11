مصادرة 1.3 طن أغذية في الهفوف

صادرت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف أكثر من 1300 كيلو جرام من الخضار والفواكه المعروضة بطرق مخالفة، كما أزالت 14 مبسطاً عشوائياً تستخدمها عمالة مخالفة لبيع الكماليات والأغذية في الأسواق التجارية ووسط الشوارع الرئيسة، وذلك خلال عدد من الجولات الميدانية لرصد الباعة الجائلين من المقيمين المخالفين في الطرقات والأسواق. وأوضح رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم، أن جولات المتابعة أسفرت أيضاً عن حجز عدد من مركبات النقل المخالفة المستخدمة كمعارض بيع، مبيناً أنه تم ترحيل ما هو صالح للاستهلاك الآدمي من المصادرات والمضبوطات من أغذية وغيرها إلى الجمعية الخيرية بالهفوف.

وأكد تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة، مضيفاً أن الأنظمة الوزارية تمنع مثل هذه الظواهر المخالفة بالبيع الجائل للعاملين المخالفين لما ينتج عنها من تسويق مواد مجهولة المصدر، وكذلك بيع الأغذية في ظروف غير مناسبة وتعرضها لدرجات حرارة عالية مما قد يتسبب في أضرار صحية على المستهلك فضلاً عن التشويه البصري للبيئة والمكان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (٥) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)