وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الشركاء المحليين أمس، سلالاً غذائية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وشمل التوزيع مناطق المعراضة، وملح، وقرود، ونقيل الفرضة، ومفرق الجوف.
يأتي ذلك امتداداً لأكثر من 123 مشروعاً نفذها المركز في جميع محافظات اليمن، بمشاركة 81 شريكاً أممياً وإقليمياً ومحلياً.
مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في «نهم صنعاء»
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الشركاء المحليين أمس، سلالاً غذائية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
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