افتتاح مركز الملك عبدالله للأورام

يفتتح وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مساء اليوم مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. ويسع المركز الجديد، الذي سيصبح الأكبر من نوعه في المنطقة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية أمس، 300 سرير تنويم و96 سريراً للعلاج الوريدي. وسيُدار المركز وفق نظام إلكتروني ذكي يربط بين مختلف تفاصيل الرعاية الطبية المقدمة ويرصدها بهدف تجويد الخدمة وضمان مأمونيتها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (٣) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)