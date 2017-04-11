توفي الأمير سعد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلّى عليه اليوم في المسجد الحرام في مكة المكرمة.
وأصدر الديوان الملكي بياناً، أمس، جاء فيه «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلّى عليه- إن شاء الله- بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء الموافق 14/ 7/ 1438هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».
الصلاة اليوم على الأمير سعد بن فيصل
توفي الأمير سعد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلّى عليه اليوم في المسجد الحرام في مكة المكرمة.
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