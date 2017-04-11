رسائلكم وصلت

القارئ: أسامة صالح

تلقينا شكواك حول تضررك من إحدى شركات السعودية، وتمت مخاطبة إدارة الشركة، وما زلنا في انتظار الرد.

القارئ: أحمد الشمري

رسالتك محل اهتمامنا، ونحن في انتظار المعلومات والصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من عرض قصة تضررك.

القارئ: حسن علي

وصلتنا شكواك حول تضررك من أحد البنوك السعودية، وتمت مخاطبة إدارة البنك، وما زلنا في انتظار الرد.

القارئ : السيد

تم الاتصال برقم جوالك الذي حددته في رسالتك من أجل استيفاء المعلومات، نأمل التواصل مع المحرر مجدداً.

القارئ: 577

لا يمكننا نشر شكواك مالم تكن المعلومات مستوفاة، وهي تشمل الاسم كاملاً ورقم الاتصال، والعنوان، وتحديد الجهة المعنية، وقصة الضرر الذي تعرضت له.

القارئ: محمود الأركاني

بإمكانك إرسال مقالاتك إلى الزملاء في صفحة مداولات عبر البريد الإلكتروني modawalat@alsharq.net.sa

القارئ: أحمد الحسين

تلقينا شكواك التي أوضحت من خلالها تضررك من إيقاف الشركة السعودية للكهرباء للترسيم بشكل نهائي والاستغناء عن عدد كبير من موظفي مقاول خلال الشهرين المقبلين، وتمت مخاطبة إدارة الشركة، وما زلنا في انتظار الرد.

القارئ: حسن سليس

نرجو تحديد الموضوع الذي تريد معالجته في «الشرق»، وكذلك تحديد الجهة، ونوعية الضرر، مع تزويدنا بالوثائق.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (١٠) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)