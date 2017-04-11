عسير: ضبط 137 مطلوباً .. و715 مجهولاً .. و92 متسولاً

قبضت شرطة منطقة عسير على 137 مطلوباً في قضايا جنائية وحقوقية و715 من مجهولي الهوية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد الدباش في تصريح صحفي أمس الأول، أن الحملة الأمنية التي نفذتها شرطة المنطقة مؤخراً في جميع شرط المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني وبمشاركة الدوريات الأمنية وإدارة المرور وإدارة التحريات والبحث الجنائي، أسفرت عن ضبط 92 متسولا وتحرير 4414 مخالفة مرورية، و5 مصانع للخمور و12 عبوة، جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر، وكمية من الحشيش المخدر و226 حزمة قات، و36 سيارة مطلوبة، و3 قطع سلاح غير مصرحة، و2 تورطوا في نقل مجهولي الهوية، مشيراً إلى أنه تم إكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (٦) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)