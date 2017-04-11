14 مدرسة تتنافس في «الفيرست ليغو»

انطلقت في مقر مركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية «سايتك» بالخبر، أمس، مسابقة الفيرست ليغو على مستوى مدارس المنطقة الشرقية، التي يشرف عليها النشاط العلمي في إدارة نشاط الطلاب بتعليم المنطقة بالتعاون مع شركة الآفاق المعلوماتية، بحضور مدير إدارة نشاط الطلاب في تعليم المنطقة الشرقية سامي بالطيور، ورئيس قسم النشاط العلمي مشعل الوليدي، ومشرف النشاط العلمي عالي الزهراني، ومشاركة 14 مدرسة.

وأوضح رئيس قسم النشاط العلمي مشعل الوليدي، أن المسابقة علمية في مجال الروبوت، وهدفهـا جذب النشء لتعلم العلوم، حيث يقوم الطلاب بعمـل بحث علمي ثم تصميم وبرمجة وبنـاء رجل آلي ليـنجـز مهـام على أرض الملعب، مبيناً أن المسابقة تسهم في إيجاد حلول هندسية واقعية باستخدام التكنولوجيا، وتنمية مهارات الإبداع والمثابرة والتعاون لدى المشاركين، بالإضافة إلى مهارة حل المشكلات.

وذكر أن اتحاد «الفيرست ليغو» يطرح موضوعاً مختلفاً كل عام للفت انتباه الطلاب على المشكلات التي تواجه العالم حالياً، حيث طرح هذا العام موضوعاً بعنوان «التفاعل بين الإنسان والحيوان».

وأفاد أن المسابقة تستهدف مشاركة طلاب الابتدائي والمتوسطة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 16 سنة طبقاً لشروطها، كما يبلغ عدد أفراد الفريق أربعة طلاب وتشارك 14 مدرسة في المسابقة من مختلف القطاعات، حيث تحدد لجان التحكيم والمكونة من ثمانية أعضاء معايير يعتمدون عليها في عملية التقييم، وتم تجهيز ثلاث غرف تحكيم رئيسة في ثلاثة فروع، بدءاً من المشروع والقيم الأساسية وتصميم الروبوت، مبيناً أن المسابقة تقام في ثلاث مناطق هي الرياض، وجدة، والدمام، حيث يتم من خلال ثمانية محكمين اختيار أفضل فريق من بين الأوائل للمشاركة الدولية التي تقام في الدنمارك لعام 2017.

من جهة أخرى، نظّمت إدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية لقاءً تعريفياً بشبكة الموارد السعودية «شمس»، بحضور مدير عام تعليم المنطقة الدكتور عبدالرحمن المديرس، ومساعديه للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، وفاطمة الفهيد، وعدد من القيادات التعليمية.

وأكد المديرس أهمية دور المنصة في إثراء التعليم ودعم عملية التعلم وأهمية المشاركة، مشيراً إلى إنشاء إدارته حساباً في هذه الشبكة والمشاركة في جائزة المركز الوطني للتعلم الإلكتروني لما لها من مؤشر نوعي يتواكب مع سعي تعليم الشرقية في تبني الجودة الشاملة والمشاركة في تحقيق الرؤية الطموحة 2030 والتحول الوطني 2020.

من جهتهما، قدم منسقا الموارد التعليمية في قطاعي البنين والبنات صالح الربيع وهيفاء الخميس، عرضاً مفصلاً عن منصة «شمس»، والتعريف بأهدافها، وبالموارد التعليمية، ونوعية الرخص الممنوحة للحماية الفكرية، وكذلك تسليط الضوء على البرامج التدريبية المصاحبة للمبادرة، وآلية المنصة في التدريب والتحفيز، وجائزة التميز للتعلم الإلكتروني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (٧) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)