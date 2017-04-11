العيادات السعودية تعالج أسنان 285 لاجئاً سورياً في «الزعتري»

عالجت عيادة طب الأسنان السعودية في مخيم الزعتري 285 مريضاً سورياً خلال أسبوعٍ مضى.

وتتبع العيادات التخصصية السعودية في «الزعتري» الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا. فيما يقع المخيم في محافظة المفرق الأردنية.

وأشار رئيس قسم طب الأسنان في العيادات، الدكتور محمد الفارس، إلى توفير العيادة أفضل المواد الطبية المتعلقة بتخصصها.

وأفاد بمعاناة الحالات، التي تجري معالجتها، من التسوس والتهابات اللثة، إذ تتزايد فرص انتشارهما في المخيمات نتيجة الظروف المعيشية الصعبة للاجئين.

ووفقاً لتصريحه أمس؛ يباشر الأطباء المختصون تقديم العلاج ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق أفضل النتائج.

في الوقت نفسه؛ أكد المدير الإقليمي للحملة السعودية، الدكتور بدر السمحان، حرصها، من خلال العيادات التخصصية داخل «الزعتري»، على المحافظة على صحة الشقيق السوري بأكبر قدرٍ ممكن، «وهو ما يتضح من البرامج الصحية التي تسعى إلى تنفيذها، إضافةً إلى تقديمها أفضل رعاية إنسانية في كافة المحاور الإغاثية للشقيق السوري».

والعيادات السعودية تعمل في المخيم منذ 222 أسبوعاً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (٣) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)