أمير نجران ينقل تعازي القيادة إلى ذوي الشهيد الكربي

نقل أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لذوي الشهيد الجندي ناجي بن مبخوت لزمل الكربي، الذي استشهد أثناء أداء مهامه على الحد الجنوبي، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وعميم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وأكد أمير نجران، في اتصال هاتفي بشقيق الشهيد، صالح الكربي، ظهر أمس، أن الوطن فخور وعزيز بما قدمه الشهيد من تضحيات، وستبقى بطولاته في الدفاع عن الدين والوطن راسخة في ذاكرة كل مواطن.

من جهته، عبّر شقيق الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد أخيه في ميادين الدفاع عن الوطن، داعياً المولى أن يحفظ للوطن قادته وأمنه ورجاله البواسل، ويحميه من كل سوء ومكروه.

إلى ذلك، ونيابة عن أمير المنطقة، أدى محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف الشهري، صلاة الميت على الشهيد ناجي الكربي، عقب صلاة ظهر أمس، في جامع خادم الحرمين الشريفين بشرورة.

من جهة أخرى، أكد أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن خدمة الوطن تكليف ثقيل، وتشريف عظيم، فهي خدمة لبلاد حاضنة للحرمين الشريفين، وراعية للإسلام والسلام، ومهبط الوحي، ومهد النبوة.

واستشهد بما يقدمه الرجال البواسل من تضحيات، راسخة في سجلات الوطن، سواء الثابتين على حدود الوطن، أو الساهرين على الأمن في الداخل، أو من يجاهد في بيان الحق، ويكدح في تحصين العقول من الأفكار التي يبثها أعداء الدين والإنسانية.

جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، صباح أمس، المستشار الشرعي لدى القوات الجوية الملكية السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن محمد السدحان، ومنسوبي إدارة الشؤون الدينية في القوات المسلحة وقوة نجران، حيث نوّه سموه بالجهود والمواقف المشرفة التي يسجلها كل المواطنين والمواطنات، بكافة فئاتهم، تجاه الوطن وقادته، وتجلت أكثر منذ انطلاقة عملية عاصفة الحزم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (٦) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)