«مسك» تطلق المرحلة الثانية من التدريب على التقنيات

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي “يوداسيتي كونيكت” المعني بتطبيقات “الأندرويد” و”الويب” و”علوم البيانات”.

ودعت المؤسسة الراغبين في تطوير مهاراتهم، من الشباب والفتيات، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (www.misk.org.sa) قبل الـ 17 من إبريل الجاري.

و”يوداسيتي كونيكت” نتاج شراكةٍ بين المؤسسة وشركة “يوداسيتي” تستهدف تطوير المهارات التقنية لدى الشباب، بما يتناسب مع تطورات صناعة تقنية المعلومات من جانب؛ واحتياجات قطاع التقنية في سوق العمل من جانب آخر.

والدفعة الأولى من المرحلة الثانية للبرنامج تبدأ في منطقتي الرياض والشرقية اعتباراً من الـ 7 من يوليو المقبل ولمدة 3 أشهر، بواقع يومين في نهاية كل إسبوع. وستعمل “مسك الخيرية” على توسيع برامج التدريب، لتشمل مدناً أخرى.

وتتيح المرحلة الثانية 2500 منحة مقسمة على 4 دفعات.

وكانت المرحلة الأولى التجريبية ضمت 150 متدرباً ومتدربة في الرياض وبدأت في الـ 24 من فبراير الماضي.

ووفق إجراءات المرحلة الأولى؛ يتطلب البرنامج التدريبي تفرُّغ المتقدم إليه بواقع 5 ساعات أسبوعياً، وامتلاكه المعرفة التقنية في المسار التدريبي الذي سيسجِّل فيه. وسيتعلم المتدربون على أيدي مدربي “يوداسيتي” في مقار تدريب خُصِّصَت لذلك، وسيحصلون، في الوقت نفسه، على فرصة التعلم من مجتمع “يوداسيتي” عبر الإنترنت.

و”مسك الخيرية” مؤسسة غير ربحية تكرس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم، وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب، من أجل مستقبل أفضل للمملكة. وتركز المؤسسة على الاهتمام بالشباب. وتوفّر وسائل مختلفة لرعاية وتمكين المواهب والطاقات الإبداعية وخلق البيئة الصحية لنموها، واغتنام الفرص في مجالات العلوم والثقافة والفنون الإنسانية والتكنولوجيا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (١) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)