منافسة عامة – بلدية محافظة القنفذة

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06B

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (٠٦) بتاريخ (٢٠١٧-٠٤-١١)

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