تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الملتقى الحادي عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (٠٩) بتاريخ (٢٠١٧-٠٤-١١)
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