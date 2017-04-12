خالد الوحيمد
سوسيولوجية العنف
كل شيء يفنى؛ حيث السنوات تجفل، والأيام تمضي عاصبة، والساعات تتنفس الصعداء كأنها في غورٍ أعد للبائسين، فيه يعانق الموت تلك الأرواح، والأنفس الضليلة الخارجة من صندوق الأحلام الطويلة تحسب نفسها وصلت إلى دروب المحال، إنه غورٌ مثله كمثلِ شبحٍ أُعد للهالكين، وسيفٍ انحنى على رقاب الطامعين.
كل شيء بفناء وتبقى الطبيعة شاهدة على تلك الأحداث المؤلمة منها، والمفرحة فيها، وكثيرها عنيفٌ موجعٍ وقليلها مسكن مهدئ. هذه الدنيا لا أن ترَ إلا ذاتها ومن ترى ذاتها تريك أعنف ما تقدمه إليك وأبسط ما تعطيك.
نحاول أن نفهم الإنسان ونسبر غور ذاته ونتفحص عقله الباطن لكن دون جدوى لأننا لم نفهم ظواهره إلى الآن. كيف نفهم الآخر ولم نفهم ذواتنا؛ إذ علينا فهم الماضي قبل الشروع في الحاضر والتخطيط للمستقبل. فهل يا ترى خطأ حسابي مسبق لعدم فهم مجريات القرون السابقة من حروب وكوارث طبيعية وفهم أكثر للنظريات المذهبية والدينية وبعض الأيديولوجيات.
نعم هو ذا لم نفهم هذه المقدمات جاءتنا الحروب والكوارث ولم نتعظ، جاءتنا النظريات والديانات ولم نسلك طريقها باعتدال فإما تهاون أو شدة. ولم نتخذ أيديولوجيا صالحة للبشرية، فدائماً إما انحلالية أو اضطهادية. لا شيء وسطاً في هذه الحياة على الرغم من أن الاختلاف مفيدٌ ولكن دون وسطية لا فائدة ترجى منه؛ إذ كل عقيدة لها وسطها المعياري، وكل فكرة لها منوالها الوسطي.
لقد قدم كثير من العلماء؛ النظريات مثل ابن خلدون وابن رشد والرازي والفارابي وابن عربي وغيرهم كثير. ولكن من المؤسف اضطهدناهم وأحرقنا كتبهم وقلبنا أفكارهم وراء ظهورنا، وكانت الطامة الكبرى التي نعاني منها اليوم. نقتل بعضنا بعضاً، ليس المراد قتل الأنفس لعداوة أو ثأر وإنما وسيلة لغاية السلطة والفوز على الخصم.
ما حدث في هذه الأيام من إرهاب على الكنيستين المصريتين لهو عملٌ دنيء لا تقبله الإنسانية ولا الشرائع الدينية، ولكن تقبله الوسيلة المتبوعة لغاية. ليس المراد الدين المسيحي أو الكنيسة، وإنما المراد قلب النظام وإشعال الفوضى لإدارة هذا التوحش. نعم الانتحاري الخسيس كان هدفه قتل غير المسلمين وهو لا يعلم حقيقة الأمر لأنه مغيب بأفكار باطنية؛ فمن المستحيل فهم ظواهره، ويستحيل علينا أن نعقد معه جلسات طالما الفكرة لا تطردها فكرة بقوةٍ معيارها الأيديولوجية.
إنه الفكر المتأصل؛ حين يرسم ملامحه السواد الأعظم على هذه البشرية، وبث الفصول المظلمة على الأمة العربية، وسائر الأمم الأخرى. لا خاتمة للخير في هذه الحياة سوى الشر المسيطر؛ لأن وجود الشر يعني وجود الخير، كمثل الإنسان يعيش من أجل أن يموت. إذاً نهاية العالم هو الشر طالما الموتُ خاتمةٌ لنا.
اهلا أخي خالد …أولا فكرة المقالات التحليلية الجاده….انها تجذب حولها التفكر والمفكرين الجادين لأمنهم ولأمتهم ولاوطانهم…… وهذا دور الصحافة الذكيه ….وأنا معك ولست معك في تحليلك …. لست معك عندما ضربت امثله بأسماء بعض مفكري العرب والمسلمين القدماء ولكن لم تذكر نموذج لفكرة لكل منهم لنرى هل تستحق الأحياء والاتباع أم لاتستحق ؟!!…
أما اني معك بخصوص الهدف من تدمير الكنيستين وأنه قد يكون وراءها من كان وراء….
من أراد خلق الازمه في لبنان ولكن انكشف أمره ؟!!!….
وفي كل الأحوال المثقفون المفكرون يساعدون أوطانهم في المشاركه في التفكير العميق ..وقد حاول الأعداء دق اسفينات بيننا وبين مصر ؟!!!……..
ومع الأسف طبلت لها الصحافة الجاهلة في مصر ولا أقول المهجنه المكلفه أن تتراجع مصر
أكثر من مرة في دعمنا سياسيا في المحافل الدوليه وأحيانا عمليا في ميادين المعارك
وهذا ما يصبو إليه أعداء الامه ؟!!!…
وعلى المخلصين من الشعب المصري أن يتبينوا دورهم في عزة وطنهم …وعزة وطنهم من
عزة الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي ….وعليهم عدم ضياع الفرص وربط بلادهم ببلاد الحرمين بتسهيل انشاء الجسر البري المقترح ….والاستفادة من منصة الجامعة العربيه
للإعلان عن رغباتنا جميعا …ودعوة من نرى أنه يمكن أن يمد لنا يد المساعده وليس لاستغلال
أ مننا لتحقيق أهدافه ؟!!!……..ونحن كأمة عظيمه لها دور عظيم في…
يتبع2…..
ونحن كأمة عظيمه لها دور عظيم في المجتمع البشري و يجب ألا نكون بيادق يحركها الأعداء كما يريدون ؟!!!….
لقد تحرك قائد العرب سلمان الحزم نحو الشرق والغرب وهذا هو الأداء الحقيقي لانه قائد الامه ويجب أن يلتف حوله الجميع ….وتوصيتي المتواضعه أن يعملوا على تحجيم إيران
وشل حركتها وقطع أصابعها القذره…. فإن استطعنا ذلك فإننا ولا جدال في ذلك منتصرون
انشاءالله …..
وأما نحن العرب كأمه لن نفنى ولن نموت ان شاءالله مهما فعل بنا في سوريا والعراق ولبنان ومصر وليبيا من ابادة مخططا لها؟!!!….
وقد فعل بنا أكثر وأعمق من ذلك ولكن نحيا من جديد دائما ….وهذا يعتمد على عمق التفكير
والقادة ….وظهور قياده مثل الملك سلمان لن تجعل زمننا هذا زمن القضاء على العرب …
ولكن سيكون زمن الاتفاق مع العرب على تبادل المصالح بين الشرق والغرب والعرب لأننا رقم صعب لايمكن تجاهلنا بسهوله …
ولكن أكرر وأقول – بشرط – تقليم أظافر إيران وتحجيمها وإخراجها من اللعبه ….وأن نتذكر أفعالهم منذ فجر التاريخ الإسلامي نجدهم وراء كل مصيبة المت بالعرب …..تحياتي للجميع .
ابوعبدالله الاصلي …