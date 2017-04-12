كل شيء يفنى؛ حيث السنوات تجفل، والأيام تمضي عاصبة، والساعات تتنفس الصعداء كأنها في غورٍ أعد للبائسين، فيه يعانق الموت تلك الأرواح، والأنفس الضليلة الخارجة من صندوق الأحلام الطويلة تحسب نفسها وصلت إلى دروب المحال، إنه غورٌ مثله كمثلِ شبحٍ أُعد للهالكين، وسيفٍ انحنى على رقاب الطامعين.

كل شيء بفناء وتبقى الطبيعة شاهدة على تلك الأحداث المؤلمة منها، والمفرحة فيها، وكثيرها عنيفٌ موجعٍ وقليلها مسكن مهدئ. هذه الدنيا لا أن ترَ إلا ذاتها ومن ترى ذاتها تريك أعنف ما تقدمه إليك وأبسط ما تعطيك.

نحاول أن نفهم الإنسان ونسبر غور ذاته ونتفحص عقله الباطن لكن دون جدوى لأننا لم نفهم ظواهره إلى الآن. كيف نفهم الآخر ولم نفهم ذواتنا؛ إذ علينا فهم الماضي قبل الشروع في الحاضر والتخطيط للمستقبل. فهل يا ترى خطأ حسابي مسبق لعدم فهم مجريات القرون السابقة من حروب وكوارث طبيعية وفهم أكثر للنظريات المذهبية والدينية وبعض الأيديولوجيات.

نعم هو ذا لم نفهم هذه المقدمات جاءتنا الحروب والكوارث ولم نتعظ، جاءتنا النظريات والديانات ولم نسلك طريقها باعتدال فإما تهاون أو شدة. ولم نتخذ أيديولوجيا صالحة للبشرية، فدائماً إما انحلالية أو اضطهادية. لا شيء وسطاً في هذه الحياة على الرغم من أن الاختلاف مفيدٌ ولكن دون وسطية لا فائدة ترجى منه؛ إذ كل عقيدة لها وسطها المعياري، وكل فكرة لها منوالها الوسطي.

لقد قدم كثير من العلماء؛ النظريات مثل ابن خلدون وابن رشد والرازي والفارابي وابن عربي وغيرهم كثير. ولكن من المؤسف اضطهدناهم وأحرقنا كتبهم وقلبنا أفكارهم وراء ظهورنا، وكانت الطامة الكبرى التي نعاني منها اليوم. نقتل بعضنا بعضاً، ليس المراد قتل الأنفس لعداوة أو ثأر وإنما وسيلة لغاية السلطة والفوز على الخصم.

ما حدث في هذه الأيام من إرهاب على الكنيستين المصريتين لهو عملٌ دنيء لا تقبله الإنسانية ولا الشرائع الدينية، ولكن تقبله الوسيلة المتبوعة لغاية. ليس المراد الدين المسيحي أو الكنيسة، وإنما المراد قلب النظام وإشعال الفوضى لإدارة هذا التوحش. نعم الانتحاري الخسيس كان هدفه قتل غير المسلمين وهو لا يعلم حقيقة الأمر لأنه مغيب بأفكار باطنية؛ فمن المستحيل فهم ظواهره، ويستحيل علينا أن نعقد معه جلسات طالما الفكرة لا تطردها فكرة بقوةٍ معيارها الأيديولوجية.

إنه الفكر المتأصل؛ حين يرسم ملامحه السواد الأعظم على هذه البشرية، وبث الفصول المظلمة على الأمة العربية، وسائر الأمم الأخرى. لا خاتمة للخير في هذه الحياة سوى الشر المسيطر؛ لأن وجود الشر يعني وجود الخير، كمثل الإنسان يعيش من أجل أن يموت. إذاً نهاية العالم هو الشر طالما الموتُ خاتمةٌ لنا.