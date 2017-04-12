لقد اختل العقل الإنساني، فأصبح التهكم على الغير من أجل مصالح فردية مؤقتة مرجعية للحقد والحسد والكذب وسفك شرف الأنقياء، وتراجعت بل وانحسرت الأخلاق إلى معدلات تنذر بالخطر على الحياة في هذا الكوكب، لعل ما يحدث هو نتيجة لتأثير الميثوس mythos على حياة الحاقد/ الحاسد، والميثوس يعني الخيال أو الأمنيات التي تجاوز واقع الزمان والمكان، وفي تقديري أن العقل تحديداً في مجال العمل متشبع بهذا الميثوس عند البعض إلى درجة أفقدته التواصل بينه وبين نفسه، فكلما أراد النهوض نهض على سرابٍ خادع ليس له وجود، فيتعرض للتجارب القاسية التي تفاقم من الأزمة النفسية للحاقد الحاسد وتصعد بها إلى مستويات الانتقام بأي طريقةٍ كانت كلامية أو كتابية فتشيع الكراهية على الصغائر.

في الحياة النفسية للإنسان هناك مبدأ يُحدّد علاقة الذات بغيرها في أفق سيكولوجي عجيب وغريب، هـذا المبدأ هو «الحقد»، فعندما نتأمّله ونُقلّبه في وجوه التحليل النفسي حتى نعرف سببه، نجد أن جملة من العوامل النفسية تتسبّب في إنتاجه منها المشكلات الأسرية، والتربية لكن أهم عامل في نظري، هو «الشعور بالنقص» يقول آدلر، «إن الرغبة تدفعها آلية التعويض»، لكن هذا المبدأ يتجذر بكامله في الوهم، أي أنه ليس مبدأ حقيقياً يرتبط بالحياة النفسية على أساس من الوعي العقلي بالذات، بل الحـرمان أهم عنصر كامن فيه، لهذا تفرزه الذات في صيغة وجدانية تخصّها وحدهـا، فالمُخيّلة توهم الحاقد الحاسد باستمتاع وتنعّم ذلك الغير بموضوع الحقد، لا تستحضر أن حصول ذلك الشيء عند الغير إنما هو حصول ينتفي معه ذلك الشعور الذي نُبطنه لذلك الشيء. أي إن فكرة تنعّم الغير هي نفسها وهم لا يوجد إلا في باطن الحاقِد وحده!

الموقف «الأخلاقي» لدى العرب كمثال، وبعيداً عن التقييم الفلسفي النسبي لهوية هذا الموقف، هو انعكاس صادق للواقع، يبقى أن نعيّن هذا الواقع وفيما إذا كان للبُعد الإنساني فيه الدور الثانوي أو الحاسم. بمعنى وجود القرار المفضي إلى الإبقاء على رَداءات مجتمعية من هذا القبيل الذي تفضلت به، الأمر الذي يجعل من التنقيب في الأسباب من التحديات الملقاة على عاتق كل كاتب و مفكّر مُستقل.

لعل من أكثر ما يثير الانزعاج أننا أمة تُصدق كل مايقال ومع الخيل يا شقراء، أمة تعيش فقط على ما تخرجه الأرض من ثروات، وما تبعثه النفوس الحاقد الحاسدة من أنفاس نتنة حتى إنه لا يمكن للحاقد أن يتحدث عن إنتاجية فهي مجرد لا شيء.. ولهذا فموقفنا الحضاري هو أننا عالة على عقول وأيدي الآخرين، وليس مهماً هنا استعراض الأسباب، المهم فقط هو هذه النتيجة المحزنة.

لكي نتقبل مرارة هذا الموقف الحضاري المزري، ننافح عن أنفسنا غالباً بأن موقفنا الأخلاقي (سامي) وأننا أفضل أخلاقياً من دول وعوالم أخرى أكثر تحضراً منا. هذه المنافحة سرعان ما تزول إذا ما نظرنا إلى قيمة أخلاقية واحدة، ولنأخذ (رد الإساءة بالإحسان) على سبيل المثال كأحد أبرز القيم التي نعتد بها. سنجد أننا نبالغ في إكرام كل من يسيء لنا بالسكوت عنه ليس خوفاً بل كرماً منا لأن ديننا الإسلامي حثّ على ذلك ورسولنا -عليه الصلاة والسلام- خير مثال لذلك فكم من حقدٍ تمكن منه فكان -عليه الصلاة والسلام- يقابل الحاقد بالإحسان فاتهامه وهو خير البشر وأنقاهم بالسحر دلالة على ذلك.

في حين أننا لسنا على استعداد لدفع نصف قيمة هذه الإساءات بين الأوساط الأخرى الناقلة والمستقبلة للإساءة، إن كان الحال كذلك مع واحدة من أكثر القيم الأخلاقية التي نتغنى بها ليل نهار، فما بالنا بقيم أخرى لا نناقشها في تدني حال البعض إزاءها انتشار الكذب والحسد والحقد ونقل الهرج والمرج وإلى ما هنالك من أمراض أخلاقية نقر بوجودها على مستوى (ظواهر) في مجتماعاتنا خصوصا العملية.

ومضة:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.