مشراق
فائق منيف
بين السعودة والعربنة
أكبر مفاجأتين في الديمقراطية الغربية وانتخاباتها وتصويتاتها كانتا في بريطانيا وأمريكا، في بريطانيا انتصر «البريكزيت» الذي أخرج به المصوتون بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي أمريكا فاز ترامب بالرئاسة، رغم كل تاريخه المحمل بالعنصرية وانتقاص حق النساء والأخطاء التي تكفي واحدة منها للإطاحة بأي مرشح. من أهم عوامل صناعة هاتين المفاجأتين البطالة، التي حوّلت أصحابها إلى عنصريين ضد كل عامل أجنبي، في بريطانيا مثلا كانت توزع منشورات تخيف المصوّتين من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مما يعني مزاحمة 70 مليون عامل جديد لهم، فوق مزاحمة البولنديين وغيرهم من مواطني أوروبا الشرقية الذين اكتسحوا سوق العمل البريطاني، وفي أمريكا دغدغ ترامب أحلام العاطلين بوعود توطين المصانع والحد من الهجرة إلى أمريكا لزيادة فرص الوظائف لهم.
كان خطأ المنافسين أنهم لم يلتفتوا لهذه الفئة ولم يقدموا لها التطمينات، واكتفوا بخطاب نبذ العنصرية دون إيجاد حلول لتوفير الوظائف لأهل البلد، ففوجئوا بهذه الخسارة غير المتوقعة.
في السعودية تسيّد الجدل اتجاهان، أحدهما عنصري ضد الأجانب، والثاني عنصري ضد المواطنين، الأول يطالب بطرد الغريب، والثاني يرى ابن البلد كسولا، لذلك حلّ الأجنبي مكانه. وهذا الجدل البيزنطي هو أحد إفرازات البطالة، التي تتراكم آثارها السلبية يوما بعد يوم، وحلها اقتصادي بحت، بالاستماع لأصوات العاطلين عن العمل، والمسارعة في توفير الفرص الوظيفية لهم.
اهلا أستاذ فائق منيف….إذا لماذا نلوم ترامب أو بريطانيا أو السعوديين من خوفهم
من العامل الأجنبي ؟!!!….هذا حق كل مواطن على وطنه لاشك في ذلك ولكن يجب أن نعلم
أن المنافسه تفرض علينا إنتاج سلع أو خدمات رخيصة… وهذا يعني البحث عن العماله الرخيصه من أي مكان في العالم ….
ولكن المواطن ماهي افضل الحلول لخلق الفرص الوظيفية له ؟!!……
لو كنت مستشارا لوزير العمل لأمرت بتمليك كل مواطن لم يجد وظيفة حكوميه حسب رغبته …. ان يمول لامتلاك مؤسسة خاصه حسب اختياره ورغبته وبالتخصص الذي يرغب ….
وان يسدد أقساطها على دفعات شهريه مناسبه وبشرط تبني نظام ” إيبان السعودي” الذي سبق أن اقترحته وذلك لمراقبة تسديد القرض و كذلك من يرغب بتشغيل عماله اجنبيه في مؤسسته
إما أن يشغل مواطن أو يعمل بنفسه وليس عليه قرض يستطيع ممارسة مهنته بدون رقابة
وبهذه الطريقه نضمن بسهوله اختيار العماله المناسبه وبشرطأن تكون العمالة من التي ليس عليها سوابق في بلادها أو لدينا …وهكذا سيستفيد المواطن من العماله الرخيصه وسيستفيد الوطن من الرسوم التي تحصل ….وان يتم تنظيم استقدامها واماكن وشروط إسكانها وتحويلاتها……وهكذا تتحق خلق دوره سريعه ومنافسة لاقتصادنا الوطني مع الاقتصاديات المحيطه بنا …..تحياتي لكل مخلص يفكر لصالح تقدم ونمو وطنه …..
أبو عبدالله الاصلي ….