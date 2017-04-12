وزَّعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا أواني منزلية على 7507 أسرٍ لاجئة في مخيم الأزرق الأردني، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 35 ألفاً و605 أشخاص.
وتعاونت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC) في تنفيذ هذا المشروع الإغاثي “شقيقي سفرتك هنية”.
ويضم “طقم” الأواني الواحد 29 قطعة، تتنوع بين أطباق وصحون حساء وأكواب بأحجام مختلفة، ويُرفق مع كل “طقم” 24 قطعة من ملحقات المائدة لتوفير مستلزمات سفرة كاملة للاجئين.
ويعتبِر المدير الإقليمي للحملة السعودية، الدكتور بدر السمحان، أن مشروع “شقيقي سفرتك هنية” يرسخ مفاهيم العمل الإنساني الريادي الذي تتبناه الحملة بتقديم برامج إغاثية متنوعة. وجدد التأكيد على استمرار الحملة في تقديم برامجها الإنسانية بانتظامٍ وتطويرٍ للاجئين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان والنازحين في الداخل السوري.
والحملة واحدة من الحملات السعودية الإغاثية الرسمية.
«الحملة السعودية» تدعم 7507 أسر سورية في مخيم الأزرق
وزَّعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا أواني منزلية على 7507 أسرٍ لاجئة في مخيم الأزرق الأردني، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 35 ألفاً و605 أشخاص.
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