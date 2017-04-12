تنطلق، غداً، الحملة الثالثة للتبرع بالدم، التي تنظمها جمعية المنصورة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية تحت شعار “ومن أحياها” ولمدة ثلاثة أيام.
وذكر المدير التنفيذي للحملة عبدالله السكران أن الحملة تهدف إلى الوصول لـ 300 متبرع، وذلك لسد حاجة بنك الدم بمستشفى الملك فهد بالهفوف من أكياس الدم، لتقديمها للمحتاجين لاحقاً بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، مبيناً أن فريق العمل وجه الدعوة لعموم القادرين على التبرع بالدم، بالتوجه إلى مقر الحملة في القاعة الذكية بالمبنى الرئيسي للجمعية على طريق المنصورة- الشهارين، للتبرع بالدم خصوصاً أصحاب فصائل الدم النادرة.
من جهته، دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية يوسف الناصر جميع القادرين على التبرع بالدم، إلى التوجه للحملة وكسب الأجر والمثوبة من هذا العمل الإنساني النبيل.
حملة للتبرع بالدم في «خيرية المنصورة» .. غداً
تنطلق، غداً، الحملة الثالثة للتبرع بالدم، التي تنظمها جمعية المنصورة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية تحت شعار “ومن أحياها” ولمدة ثلاثة أيام.
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