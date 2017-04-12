4 أيام للتقدم إلى الدورات العسكرية على رتبة «جندي»

أعلنت مديرية الأمن العام، ممثَّلةً في شؤون التدريب، فتح باب القبول في الدورات العسكرية برتبة «جندي» لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، داعيةً الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية إلى التسجيل عبر بوابة التوظيف التابعة لوزارة الداخلية (Jobs.moi.gov.sa) اعتباراً من العاشرة من صباح الأحد المقبل، الـ 19 من رجب، ولمدة 4 أيام.

ووضعت المديرية شروطاً للقبول، بينها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويُستثنَى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.

ويُشترَط في المتقدم ألا يقل المعدل التراكمي لمؤهله عن 65%، وألا تزيد المدة منذ تخرجه عن 5 سنوات، وألا تقل درجته في اختبار القدرات العامة عن 55%، وألا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد عن 30.

ومن بين الشروط ألا يقل الطول عن 168 سم، وأن يتناسب مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وأن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك والسمعة، وألا يكون محكوماً بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

ويُشترَط أن تتوفر لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول، وألا توجد عليه مخالفات مرورية، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية واختبار اللياقة البدنية والفحص الطبي.

وأكدت مديرية الأمن العام أنها لن تنظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط. وأوضحت: «في حال عدم صحة البيانات المسجلة؛ سيتم استبعاد مقدّم الطلب، علاوةً على أن أي طلب سابق للتوظيف يعتبر ملغياً، (إذ) يجب التسجيل من جديد».

وفي حالة القبول النهائي للمتقدم؛ سيجري تعديل المهنة إلى «طالب عسكري».

وبعد القبول المبدئي؛ سيتلقى المقبول رسالة نصية على الجوال تحدد تاريخ ومكان الحضور والمراجعة، على أن تكون بالزي الرياضي مع حلاقة الرأس على رقم (1). ولن تُقبَل أي مراجعة في غير الزمان والمكان المحددين.

وأشارت المديرية إلى عدم وجود أفضلية بأسبقية التسجيل، إذ «سيتم الفرز عن طريق المفاضلة بين النسبة المئوية للمؤهل العلمي واختبار القدرات».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٦) صفحة (٣) بتاريخ (١٢-٠٤-٢٠١٧)