خلاف ينتهي بطعن عشريني بآلة حادة

أصيب شاب عشريني بجروح متفرقة إثر طعنه بآلة حادة من قِبل شخص آخر، أمس الأول، ونُقل على إثرها إلى طوارئ مستشفى القطيف المركزي لتلقي العلاج.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة شمال القطيف باشرت ظهر أمس الأول بلاغاً عن تعرض مواطن عشريني، يعمل موظفاً في إحدى الشركات الخدمية إلى الطعن من قِبل مواطن آخر على معرفة سابقة به، مبيناً أنه بإحضار المدعى عليه، أفاد بتعرضه إلى الاعتداء عليه من قِبل المدعي وأخيه وشخص آخر ما أسفر عنه إصابته بإصابات متفرقة.

وأضاف الرقيطي أنه تم إحالة المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على كافة الأطراف تمهيداً لإحالتهم إلى هيئة التحقيق والدعاء العام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٦) صفحة (٧) بتاريخ (١٢-٠٤-٢٠١٧)