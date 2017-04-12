بدء القبول في الدراسات العليا بجامعة سطام

​أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا- الماجستير- في تخصصات: الفقه وأصوله، قسم الدراسات الإسلامية (كلية التربية بالخرج) (طلاب وطالبات)، المناهج وطرق التدريس، قسم المناهج وطرق التدريس (كلية التربيّة بالخرج) (طلاب وطالبات) الإدارة التربويّة، قسم العلوم التربوية (كلية التربية بالخرج) (طلاب وطالبات)، علم المواد، قسم الفيزياء (كلية العلوم والدراسات الإنسانيّة بالخرج)، (طلاب فقط)، اعتباراً من الأحد المقبل، وإلى الخميس 1 شعبان المقبل.

ودعا وكيل عمادة الدراسات العليا الدكتور عبد العزيز بن سعيدان للدخول على الرابط http://eserve.psau.edu.sa/ لتعبئة استمارة الترشيح المخصصة للتقـديم وإرفاق المستندات إلكترونياً، والاطلاع على شـروط القبول.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٦) صفحة (٦) بتاريخ (١٢-٠٤-٢٠١٧)