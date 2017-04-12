ورشة تستعرض ملف الأحساء بعد تقديمه إلى الـ«يونسكو»

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تحت رعاية محافظ الأحساء، رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير بدر بن محمد بن جلوي، في فندق الأحساء إنتركونتننتال صباح اليوم، ورشة عمل حول ملف تسجيل الأحساء في قائمة التراث العالمي “اليونسكو”، بحضور عدد من شركاء الهيئة في الأحساء والفريق الاستشاري.

وأعرب مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خالد الفريدة، عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان على عنايته بملف الأحساء، كما أشاد بدور الأمير محافظ الأحساء بدر بن محمد بن جلوي في متابعة أعمال فريق العمل المكلف بإعداد ملف تسجيل الأحساء في اليونسكو.

وأكد أن واحة الأحساء تمتلك عديداً من المواقع الطبيعة والتاريخية التي تشكل نقاط قوة في الملف، ومن ذلك قصر إبراهيم، والمدرسة الأميرية، وبيت البيعة، وموقع مسجد جواثا الأثري، وكهوف جبل القارة، وقنوات الري، وواحة النخيل، وبحيرة الأصفر، ومنفذها البحري على العقير.

وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان أعلن خلال زيارته مهرجان “الأحساء المبدعة” مؤخراً أن ملف الأحساء قُدم لليونسكو، وتم قبوله من ناحية اكتماله.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٦) صفحة (٤) بتاريخ (١٢-٠٤-٢٠١٧)