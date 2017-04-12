123 متحدثاً في اجتماع «طب العيون» .. السبت

تنظم الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، الاجتماع العلمي «طب العيون السعودي» السبت المقبل، ويستمر ثلاثة أيام في قاعة الأمير سلطان للمؤتمرات بفندق الفيصلية في مدينة الرياض، بمشاركة 19 من أساتذة طب العيون من ألمانيا، كندا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب إفريقيا، الهند، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، بلجيكا ولبنان.

ويشمل البرنامج العلمي للاجتماع الذي يغطي تخصصات مجالات طب وجراحة العيون، 41 جلسة علمية، 14 دورة تدريب وورش عمل، بمشاركة 123 متحدثاً من داخل المملكة، ويتوقع حضور 1800 من أطباء وطبيبات العيون واختصاصيي واختصاصيات البصريات والأطباء والطبيبات والمهتمين بطب وجراحة العيون ومكافحة الإعاقة البصرية، واعتمدت 24 ساعة تعليمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويتزامن مع الاجتماع العلمي؛ تنظيم المعرض الدولي للمعدّات والأجهزة الخاصة بفحص وجراحة العيون والأدوية والتجهيزات، بمشاركة 45 منصة تعرض خلالها شركات الأجهزة الطبية والمعدات أحدث منتجاتها بهذا التخصص الطبي المهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٦) صفحة (٦) بتاريخ (١٢-٠٤-٢٠١٧)