«أمانة الأحساء» تضع اللمسات النهائية لتدشين جسر «الدائري الداخلي»

كشف أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الأعمال تتم حالياً في الخطوات النهائية لتدشين مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع «الدائري الداخلي» عند ميدان الخليج «إنشاء جسر»، الذي تم تنفيذه بتكلفة تُقدر بحوالي 103 ملايين ريال.

وأوضح أن الأمانة تهدف من تنفيذ مشاريع الجسور والأنفاق في التقاطعات الحيوية إلى المساهمة في انسيابية الحركة المرورية وفك اختناقات السير تمشياً مع أحدث النظم المتبعة عالمياً وتسهيلاً لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند هذه التقاطعات مع الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي هذه المنطقة والزوار من ناحية التصميم والكفاءة.

وأضاف أن المشروع يُمثل أحد المشاريع المهمة عند مدخل الأحساء جنوباً باتجاه دول الخليج، ويبلغ طوله حوالي كيلومترين، وبعرض 26.32 متر باتجاهين وثلاثة مسارات لكلا طريقي الجسر الرئيسين، بالإضافة إلى طريقي خدمة أسفل الجسر بثلاثة مسارات أيضاً، مبيناً أنه سيتم دعم موقع المشروع بإضاءة «led»، إضافةً إلى الإنارة التجميلية للجسر وتنفيذ أعمال الزراعة والتشجير.

وذكر الملحم أن الأمانة قامت بالتنسيق مع إدارة المرور واستعداداً لإطلاق الحركة المرورية في المشروع بإلغاء «الميدان المؤقت» داخل حي المزروع بالقرب من أسواق المزرعة وعودة المسارات الطبيعية إلى سير المركبات فيها، وذلك لضرورة ربط الطريق الدائري من الجهة الجنوبية مع المشروع.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن الأمانة ستستكمل خطواتها المرحلية لانتخاب رؤساء «المهن البلدية» وذلك يوم الأحد 19 رجب الجاري، بإجراء انتخابات إلكترونية لاختيار رئيس محال بيع قطع غيار السيارات المستعملة «التشاليح» ونائبه، مبيناً أن ذلك سبقه إجراء انتخابات لإعادة انتخاب رئيس معارض السيارات ونائبه.

وأضاف أن انتخابات رؤساء المهن البلدية ستتم توالياً خلال الفترة المقبلة لعديد من المهن ومنها سوق الذهب، وسوق الخضار، وسوق التمور، وغيرها من المهن الأخرى.

من جانبه، ذكر مساعد الأمين لتقنية المعلومات، رئيس لجنة انتخابات رؤساء المهن المهندس محمد الفقيري أن المراحل الإجرائية في انتخابات المهن البلدية يتم تنفيذها إلكترونياً بدءاً من فترة قيد الناخبين، وكذلك المرشح لرئيس المهنة ونائبه، مبيناً أن التسجيل تدقيق البيانات وإجراء الاقتراع سيتم عبر بوابة الأمانة الإلكترونية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٦) صفحة (٥) بتاريخ (١٢-٠٤-٢٠١٧)