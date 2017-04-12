الأهلي ينجو من العين .. ويقبض على الصدارة

حافظ فريق الأهلي على الصدارة بعد تعادله الثمين مع مضيفه العين الإماراتي 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في العين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول بفارق نقطة عن ذوب آهن الإيراني الثاني الذي فاز على بونيودكور الأوزبكي 2-1، فيما تراجع العين إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وتقدم إسماعيل أحمد بهدف للعين بعد مرور ست دقائق من بداية المباراة، ثم تعادل المهاجم السوري عمر السومة للأهلي في الدقيقة .43 ولكن قبل سبع دقائق من نهاية المباراة حصل العين على ركلة جزاء سجل منها عمر عبدالرحمن «عموري» الهدف الثاني للفريق الإماراتي.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة سجل السومة الهدف الثاني له ولفريقه عبر تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ، معلناً عن الهدف رقم 102 له مع الأهلي على مستوى جميع المسابقات.

وكانت مباراة أمس هي الثالثة بين فريقي العين والأهلي على صعيد دوري أبطال آسيا، حيث فاز العين في مباراتين وتعادلا مرة واحدة بنتيجة

2 – 2، في 13 مارس الماضي في جدة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٦) صفحة (١) بتاريخ (١٢-٠٤-٢٠١٧)