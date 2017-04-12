مؤتمر إسلامي باكستاني: المملكة خط أحمر

وصفت جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان المملكة العربية السعودية بخط أحمر، مشدِّدةً: “لا توانٍ ولا تردد البتة في الدفاع عنها بأرواحنا وأجسادنا، وفدائها بالنفس والنفيس”.

وأشادت الجمعية، في مؤتمر نظمته مؤخراً في لاهور (شرق باكستان)، بجهود القيادة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقدّرت للمملكة دورها في نصرة قضايا المسلمين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم الشعوب المنكوبة.

وأكد نائب رئيس الجمعية عضو المجلس الباكستاني الأعلى للفكر الإسلامي، علي أبو تراب، تأييد الباكستانيين قرارات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة لدعم الشرعية اليمنية، ضد البغاة والمفسدين ومن يقف وراءهم، في إشارةٍ إلى إيران الداعمة لميليشيات الحوثي- صالح الانقلابية.

وشدد أبو تراب في كلمة خلال المؤتمر الذي حضره إمام المسجد الحرام الشيخ صالح آل طالب: “لن ننسى مواقف حكومة المملكة في مساعدة الشعب الباكستاني، ومن ذلك مساعداتها له فيما نزل من الزلازل والفيضانات”.

في السياق نفسه؛ أشار الأمين العام لـ “أهل الحديث المركزية في باكستان”، الدكتور عبدالكريم بخش، إلى تقدير الجمعية جهود قيادة المملكة في رعاية الحرمين الشريفين ودعم القضايا الإسلامية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٦) صفحة (١) بتاريخ (١٢-٠٤-٢٠١٧)