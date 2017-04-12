2187 مخالفة لـ «توطين الاتصالات».. و«الشرقية» الأكثر التزاماً

ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 2187 مخالَفة على مستوى المملكة لقرار توطين مهنتَي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100 %، فيما سجلت المنطقة الشرقية أكبر عددٍ من المنشآت الملتزمة بالقرار، تلتها الرياض.

وفي حين أحالت الوزارة 1981 مخالَفة إلى لجنة العقوبات؛ فقد أنذرت 206 منشآت، وذلك منذ بدء المرحلة الثانية من قرار التوطين في مطلع ذي الحجة الماضي وحتى الـ 5 من رجب الجاري. وتعهدت الوزارة، في بيانٍ أمس، باستمرار الزيارات الميدانية لمحال الاتصالات، بالتعاون مع وزارات “الداخلية” و”التجارة والاستثمار” و”الشؤون البلدية والقروية” و”الاتصالات وتقنية المعلومات”، للتحقق من تطبيق التوطين والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويُظهِر التقرير الإحصائي للحملات التفتيشية تصدُّر الشرقية مناطق المملكة من حيث عدد المنشآت الملتزمة بالقرار، بواقع 3226 منشأة، تلتها الرياض بـ 2086 منشأة، في حين حلَّت الحدود الشمالية أخيرةً بـ 170 منشأة. ومنذ بدء المرحلة الثانية من توطين الاتصالات؛ نفذت الجولات التفتيشية 15 ألفاً و892 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في المناطق.

وزارت الجولات 3406 منشآت في “الشرقية”، تلتها مكة المكرمة بـ 3150، ثم الرياض بـ 2527، فالقصيم بـ 1905، فعسير بـ 1449، فالمدينة المنورة بـ 1302، في حين توزعت بقية الزيارات على بقية المناطق.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٦) صفحة (١) بتاريخ (١٢-٠٤-٢٠١٧)