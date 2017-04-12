دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أخاه رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى حضور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الشهر الجاري في الرياض. ووجّه الملك دعوة مماثلة إلى أخيه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وسلّم السفير السعودي لدى الإمارات، الدكتور محمد البشر، رسالة خطية من الملك، تتضمن الدعوة، إلى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الذي تسلمها نيابةً عن الشيخ خليفة بن زايد. فيما سلّم السفير السعودي لدى قطر، عبدالله العيفان، رسالة خطية من الملك، تتضمن الدعوة، إلى نائب أمير قطر، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، الذي تسلمها نيابةً عن الشيخ تميم بن حمد. وكان الملك سلمان دعا ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد، إلى حضور المهرجان.
الملك يدعو قادة الخليج إلى حضور مهرجان الإبل
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٦) صفحة (١) بتاريخ (١٢-٠٤-٢٠١٧)
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