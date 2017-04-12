استشهاد 5 جنود سودانيين في اليمن

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن “استشهاد 5 من أفرادها وجرح 22 آخرين” من ضمن قواتها في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن. بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية “سونا”.

وأصدرت القوات المسلحة بياناً تؤكد فيه إنجاز المرحلة الأولى بنجاح كبير باحتلالها جميع الأهداف الموكلة إليها والتي كلفت بها ضمن خطة التحالف العربي.

وقال البيان أنه “في إطار الواجبات التي كلفت بها ضمن خطة التحالف العربي، نفذت قواتنا باليمن عدة عمليات تعرضيه حيث أنجزت المرحلة الأولى بنجاح كبير محققة جميع الأهداف الموكلة لها”.

وأضاف أن القوات السودانية “كبدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح وأسرت أعدادا كبيرة منهم، و احتسبت قواتنا خمسة شهداء بينهم ضابط ، و(22) جريحا، وتستعد لإنجاز المرحلة الثانية”.