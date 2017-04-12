إنقاذ أربعينية من ورم يزن 400 جرام

أنهى فريق طبي في أقسام الجراحة العامة بمستشفى الملك خالد بنجران معاناة امرأة في العقد الرابع امتدت لأكثر من 10 سنوات، حيث تم استئصال ورم يزن 400 جرام.

وكانت المريضة تعاني من صعوبة في البلع وتغير في الصوت واختناق وقت النوم نتيجة إزاحة الورم للقصبة الهوائية وتمدده إلى داخل تجويف الصدر وبعد استكمال جميع الإجراءات الطبية تم إجراء عملية جراحية ناجحة – ولله الحمد – استغرقت 3 ساعات، حيث تم استئصال الورم وغادرت المريضة المستشفى بعد يومين وهي بحالة صحية جيدة.

يذكر أن مستشفى الملك خالد قام بإجراء عدد من عمليات الأورام الحميدة وغير الحميدة تجاوزت 25 حالة من بداية العام 2017م.