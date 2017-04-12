رياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق بالمملكة

يتوقع لطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي الى تدني في الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، نجران تمتد الى منطقتي عسير والباحة.

ولاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وعلى الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون على الخليج العربي، شرقية بوجه عام بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.