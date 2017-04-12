تحذير من أتربة مُثارة على الجوف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية اليوم الأربعاء، على منطقة الجوف وطبرجل و دومة الجندل و القريات.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني معيش الرويلي بأن التنبيه الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام للرؤية على تلك المناطق والأجزاء المجاورة لها.

وقال الرويلي: “تتمثل هذه التنبيهات في رياح نشطة قد تصل سرعتها الى 60 كلم/ساعة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية قد تصل الى اقل من 1 كلم.

ودعا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

من جهة أخرى علّقت كل من إدارتي تعليم الجوف و القريات الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع المدارس.

وذكر مدير الإعلام و المتحدث الرسمي لتعليم القريات علي العطشان بأن قرار مدير التعليم جاء حرصاً على سلامة الأسرة التعليمية من طلاب و طالبات و معلمين ومعلمات

فيما كثّفت صحة القريات درجة استعداداتها الاحترازية بسبب موجة الغبار و التقلبات الجوية التي ستشهدها المحافظة اليوم.