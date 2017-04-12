جامعة الملك سعود تدعو المرشحين لوظائفها

دعت جامعة الملك سعود المواطنين والمواطنات المرشحين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية بمسمى “كاتب، فني اتصالات، أمين مستودع – فرع الجامعة بالمزاحمية -، مساعد إداري، مفتشة نساء” إلى سرعة مراجعتها لاستكمال إجراءات تعيينهم ابتداءً من يوم الاحد 19 /7 / 1438هـ هـ ولمدة خمسة أيام.

وأهاب عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين بالمرشحين الموضحة أسمائهم في الموقع الإلكتروني للعمادة https://dfpa.ksu.edu.sa/ إلى مراجعة إدارة التوظيف بالعمادة “الرجال” مبنى إدارة الجامعة بالدرعية رقم 19 الدور الرابع، و ” النساء ” مراجعة وحدة التوظيف بوكالة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية للطالبات بالدرعية مبنى رقم 22 الدور الأول مصطحبين معهم ملف يحتوي على أصول الشهادات المطلوبة وصورة منها، والهوية الوطنية وصورة منها، مؤكداً أن من لم يراجع خلال الفترة الموضحة سيسقط حقه في التعيين ويتم استدعاء من يليه في الترتيب.