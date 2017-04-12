بالأسماء .. 112 مترشحاً يتنافسون على جائزة القطيف للإنجاز

اعتمد “فريق اعتماد النتائج” في جائزة القطيف للإنجاز، التابعة للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالقطيف، النتائج النهائية للفائزين والفائزات في نسختها السادسة.

ويأتي إعتماد هذه النتائج بعد عقد اجتماع لفريق إعتماد النتائج المكون من المهندس عبدالشهيد السني الأمين العام للجائزة والمهندس أحمد العلوي المدير التنفيذي والدكتور فؤاد السني رئيس لجنة التحكيم يوم الإثنين 11 أبريل 2017 م.

وقدم رئيس لجنة التحكيم الدكتور فؤاد السني خلال الاجتماع عرضا تفصيليا حول آليات التحكيم لكل مجال وشرح النتائج التفصيلية والتفاضلية بين المتسابقين تخلله نقاش مستفيض للنتائج انتهى باعتماد جميع توصيات لجنة التحكيم. وستظل أسماء الفائزين والفائزات سرية حتى يتم الإعلان عنها في حفل الجائزة المنتظر.

وقال رئيس لجنة التحكيم الدكتور فؤاد السني، أن الأعداد المترشحة للجائزة عبر موقعها في نسختها السادسة وصل إلى (108) عملا في 7 مجالات رئيسة هي: البحوث والدراسات، والتقنية والاختراع، والفن، والأدب، إلى جانب جائزة الناشئ المنجز وجائزة خاصة في الأعمال التطوعية والمنجز الواعد.

وبين الدكتور السني آلية وصول الفائزين حيث وضعت اللجنة منذ النسخة الثالثة من الجائزة الاسس والآليات لعملها وعملت على أساسها في هذه النسخة بحيث قام أعضاء اللجنة بإدارة عملية التحكيم بعيدا عن التحكيم الفعلي حيث قامت اللجنة بفحص الأعمال والنظر ان كانت مستوفية للحد الأدنى من مستوى الاضافة النوعية للمشاركة.

وأضاف ومن ثم قامت بإختيار المقيمين الفعليين للأعمال المترشحة وتحليل ووضع خلاصة لتقييمهم وتقديم توصياتهم بناء على أربعة أسس هي العدالة في النظر للاعمال وتقييمها، وشفافية في آليات عمل لجنة التحكيم وعملية تقييم الاعمال، وسرية في مناولة الأعمال وأسماء أصحابها، وكل هذا مؤطرا بإطار جودة الأعمال.

وتابع الدكتور السني أن مفردات التحكيم صيغت في نماذج للتقييم، كل مجال له نموذجه الخاص به، ووضعت نقاط لكل مفردة من المفردات في كل مجال.

وتابع: وبعد ذلك تم استلام الاعمال المترشحة ، حيث تم استلام (63) عملا بعد تدقيق لجنة الترشح لمطابقة البيانات والشروط العامة ، وبتدقيق الأعمال المقدمة من قبل لجنة التحكيم ، تم قبول (60) عملا قدمها (112) مترشحا ، حيث استبعد 3 اعمال لعدم استيفائهم المتطلبات الفنية.

وقامت لجنة الترشح بعد ذلك بطمس هوية المترشحين وتم تخصيص ارقام سرية لكل عمل. وتم توزيع الاعمال على الاعضاء كل في مجاله، ومن ثم تم اختيار المقيميين للاعمال من خارج اللجنة، وتم بعده توزيع الاعمال المترشحة من العضو المختص للمقيمين مع نماذج التقييم.

وذكر أنه وبعد الانتهاء قام عضو اللجنة بتحليل وتلخيص التقييم والمناقشة مع رئيس اللجنة للوصول إلى التوصية النهائية التي تم عرضها على لجنة اعتماد النتائج

وأفاد الدكتور فؤاد السني بأن العملية كانت عادلة ومنصفة، وكانت مهنية بشكل كبير وافرزت نتائج يعتقد أنها أقرب ما يمكن للواقع.

وفِي هذا الصدد أبان الأمين العام للجائزة المهندس عبدالشهيد السني أن حفل الجائزة الذي يقام برعاية سعادة محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان، وتم توجيه دعوات خاصة للمسؤولين الرسميين والوجهاء ورجال الأعمال والأكادميين والمثقفين والنشطاء الإجتماعيين، ورجال الصحافة والإعلام لحضور حفل زفاف فرسان الإنجاز ، سيقام يوم السبت 18 رجب 1438 هجرية بقاعة الملك عبدالله الوطنية بالقديح .

كما أكد المدير التنفيذي للجائزة المهندس أحمد العلوي استكمال كافة الاستعدادات والترتيبات لإقامة حفل بهيج يليق بالمنجزين وبالقطيف والوطن

المترشحون للنسخة السادسة:

مجال البحوث والدراسات

بحوث و دارسات هندسية:

-حسين تقي حسين آل سيف

-محمد حسين أحمد آل لطف ا لله

دراسات وبحوث علوم طبيعية:

أحمد مكي عبد الله آل سلام

جنان عبد العظيم علي الغريافي

محمد زكي أحمد آل سليم

هبة عبد الله أحمد آل محسن

دراسات وبحوث طبية:

حسين عادل حبيب آل سويد

زهرة سعيد عبد الكريم الفرج

فاطمة عبد العظيم عبد الله آل سليمان

نزيهة علي محمد المزين

نورة سلمان عبد الهادي آل اسماعيل

زهراء سعود حسين خواهر

غدير ميرزا أحمد آل ناس

ابرار مصطفى آل عباس

حوراء زكي إل عبد الوهاب

محمد زكي أحمد آل سليم

دراسات وبحوث إدارية واقتصادية

خاتون عبد الله عيسى المحروس

سهام سلمان عبد الهادي آل إسماعيل

مجال التقنية والاختراع :

التقنية:

حسن إبراهيم عبد الله إمغيزل

الاختراع:

بتول سامي عبد الله العباد

فاطمة سامي عبد الله العباد

فاطمة ابراهيم علي آل عبد رب النبي.

فرح عبد الحميد علي العلي

فاطمة فؤاد عبدالله البراهيم

زهرة حسين المبارك

مصطفى علوي صالح الشعلة

مجال الأدب :

الرواية:

أحمد توفيق أحمد آل سويف

زكية ماجد علوي الخضراوي

فاطمة حسين جاسم الدبيسي

محمد عبد الكريم حسين الحميدي

القراءة النقدية:

ساره عبد الباري أحمد آل إدخيل

محمد عبد الكريم حسين الحميدي

مجال الفن

الفن التشكيلي

آلاء جعفر محمد المسيري

بدور عايش جاسم البخيت

ذكريات علي حسين الزوري

زهراء عبد الله رضي الزاير

زينب حسين علي الماحوزي

فاطمة محمد علي الدبيس

التصوير الفوتوغرافي:

حسن علي أبو تاكي

يوسف عبد الله علي المسعود

جائزة الناشئ المنجز :

المهارات الذهنية و مهارات وملكات فنية

أحمد مهدي أحمد الصنابير

حسن علي أحمد إسماعيل

حسن علي صالح الدار

حسين هاني أحمد الطويل

رزان عبد العزيز مهدي العكش

روان عبد العزيز مهدي العكش

عبد الله رامي هاشم السادة

محمد علي سعيد آل إبراهيم

ياسر عبد العزيز حسن آل زايد

جائزة الناشئ المنجز:

الإنجازات التقنيات والالكترونيات و دراسات وافكار واختراعات

أزهر هاني علي الحريري

زهير أحمد علي ال فردان

احمد عباس حسن ال معيلو

حسين زهير آل رجب

حسين علي أحمد الصفار

علي حسين أحمد آل غانم

هادي منير حسن آل أبو الليرات

جائزة المنجز الواعد

حوراء حسين محمد العتوق

مصطفى حلمي أحمد العلق

الجائزة الخاصة -المشاريع التطوعية:

إبراهيم عباس علي المطرود

حسين عبد الكريم ابو السعود

محمد يوسف القصيمي

أصدقاء تعزيز الصحة النفسية من أعضاء الفريق:

جعفر محمد علي العيد

فيصل ابراهيم آل عجيان

غالية محمد جمال

مصدق حسن آل خميس

عقيل محمد الشعيب، حسين سعيد آل ربح

اللجنة الصحية بجمعية تاروت:

غالية جاسم معالو

مريم أحمد الماء

فرحة سعيد الصفار

آسيا أحمد امسيري، سارة هلال آل فردان

حميدة قاسم ابو شامي، زينب باسم امسيري

فاطمة مهدي الخباز، ىيات أحمد ابو زيد، مأوى ناصر معيلو

فاطمة أحمد ابوزيد

زينب صالح المرزوق

سكين صادق الجبران.

فاطمة رضي حسن السما ك

معارف مقروءة:

محمود عبدالغني جاسم آل دبيس

صلاح صالح آل ثاني، محمد علي المؤمن

مرتضى عيسى السيهاتي، حسين علي الصفار

جاسم علي العقيلي

الهاتف الإستشاري:

زهراء حبيب آل حبيب

جلال منصور الناصر

عبير حسن عاشور

عبدالعظيم حسين الصادق

منال عبدالله الخلف

صلاح محمد آل مطر

نعيمة عبدالأمير آل حسين

فريق مبادرون:

محمود ماجد ال مرزوق

حسن موسى حميد آل هاشم

زكي أحمد حيدر العاشور

محمد مالك منصور السنان

محمد إبراهيم الجميع

علي سعيد حبيب الناصر.

مبادرة ارميها صح:

أمل حسن محمد آل إبراهيم

علي احمد الجمعان

احمد علي العوامي

مصطفى محمد ابو قرين

نور عبدالله ال غانم

محمد جعفر عيسى المشعل

مركز علم الهدى الثقافي:

علي محمد ال إبراهيم

حسين علي عبد الوهاب ال داوود

حسين علي ال إبراهيم

حسين محمد ال إبراهيم