الزياني يستقبل رئيس اتحاد الصحافة الخليجية

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، اليوم، رئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد المالك.

ورحب الأمين العام بالسيد خالد المالك متمنيا له التوفيق والنجاح في القيام بمسؤوليات ومهام رئاسة اتحاد الصحافة الخليجية، مؤكدا على أهمية الدور الفاعل والبناء الذي تقوم به الصحافة الخليجية في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وابراز انجازات مجلس التعاون في مختلف المجالات.

مشيرا الى المكانة الرفيعة التي تحتلها الصحافة الخليجية في منظومة الاعلام الخليجي والعربي، وما تمارسه من دور ايجابي في تعزيز الهوية الخليجية وغرس القيم والمبادئ الأصيلة وتعزيز الترابط الخليجي.

جرى خلال اللقاء بحث الجهود التي يقوم بها اتحاد الصحافة الخليجية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات الصحفية الخليجية، بالإضافة الى سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الصحافة الخليجية، حضر الاجتماع مدير عام الادارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي فيصل عبد الله الشيخ.