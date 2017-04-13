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«هيئة تنظيم الكهرباء» تستعرض مقترح موازنة تعريفة…
زينب الهذال
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ماعاد فيه ملف اخضر كلّه بالنّت يا صاحبي .
إذا تعاندت الخيل ،، يا بخت الخيّاله .
إلّلي ما عنده حرف واو يقال له راجعنا بكره إلين يطفش من بكره وما عاد يجي لا بكره ولا بعده .
خلّك شايل الواو إلين يطيح هو وبشته .
الأخ إلّلي في الطابور بدون واو متطمن وواوه يحتريه عند مدير التوظيف،، يا بخت من له مع القوم بني عم .
صحيفة الشرق - العدد 1957 - نسخة الدمام
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كاريكاتير
القهوة أضرارها وسلبياتها المغيَّبة
ماعاد فيه ملف اخضر كلّه بالنّت يا صاحبي .
إذا تعاندت الخيل ،، يا بخت الخيّاله .
إلّلي ما عنده حرف واو يقال له راجعنا بكره إلين يطفش من بكره وما عاد يجي لا بكره ولا بعده .
خلّك شايل الواو إلين يطيح هو وبشته .
الأخ إلّلي في الطابور بدون واو متطمن وواوه يحتريه عند مدير التوظيف،، يا بخت من له مع القوم بني عم .