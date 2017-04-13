رؤية مسابقة جدة هي مسابقة للقرآن الكريم تقيمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بجامعة جدة لجميع طلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة. وذلك من أجل العناية بكتاب الله الكريم وتوجيه الطلاب والطالبات إلى التنافس فيه، وتمكين حفظ القرآن الكريم وجودة تلاوته …

تنطلق يوم الأحد المقبل المسابقة الكبرى على مستوى مدينة جدة، التي ستكون برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة،وتقيمها جامعة جدة من خلال الأمانة العامة لمسابقة القرآ ن الكريم. تميزت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بجامعة جدة من خلال ارتباطها بشكل مباشر بمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وكذلك إشراف فضيلة إمام المسجد الحرام المكلف الشيخ الدكتور صلاح باعثمان على الأمانة العامة للمسابقة.

مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم الحالية ولهذا العام هي لطلاب وطالبات التعليم بمحافظة جدة سواء في التعليم العام أو العالي، وتشمل المنظمات التعليمية الحكومية والأهلية كذلك. رؤية مسابقة جدة هي مسابقة للقرآن الكريم تقيمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بجامعة جدة لجميع طلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة. وذلك من أجل العناية بكتاب الله الكريم وتوجيه الطلاب والطالبات إلى التنافس فيه، وتمكين حفظ القرآن الكريم وجودة تلاوته. ورسالتها هي رفع مستوى طلاب وطالبات التعليم بمحافظة جدة في حفظ القرآن الكريم وتهيئتهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع. تهدف هذه المسابقة وفعالياتها المصاحبة إلى الارتقاء بمستوى طلاب وطالبات التعليم العام والعالي علمياً وتربوياً، وإزكاء روح التنافس فيما هو مفيد ونافع، وتوجيه طاقات الطلاب والطالبات نحو القرآن الكريم من خلال حفظه، وتحقيق الرابطة الأخوية والإيمانية بين الطلاب في التعليم بمحافظة جدة.

تهدف جامعة جدة بإنشاء هذه الأمانة لمسابقة القرآن الكريم إلى خدمة كتاب الله تعالى بما يليق ومكانته العالية، وربط طلاب وطالبات التعليم العام بكتاب الله تعالى تعلماً وتعليماً وعملاً، و تنمية روح الأصالة في نفوس الطلاب والطالبات من خلال إجراء المسابقة سنوياً، وتعميق أواصر الأخوة الإسلامية بين طلاب وطالبات التعليم بمحافظة جدة، وخلق مناخ علمي روحي يتسم بالحيوية والتحفيز والتطلع والطموح.

تستهدف جامعة جدة مسارين في عمليات الاستهداف لهذه النسخة ولهذا العام من خلال: المسار الأول وسيكون طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس إدارة التعليم بمحافظة جدة. المسار الثاني وسيكون طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بالجامعات الحكومية والأهلية بمحافظة جدة. ستكون فروع هذه المسابقة في الفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، والفرع الثاني هو حفظ عشرين جزءاً مع التلاوة والتجويد، والفرع الثالث هو حفظ عشرة أجزاء مع التلاوة والتجويد، والفرع الرابع هو حفظ خمسة أجزاء مع التلاوة والتجويد.

يبلغ مجموع الجوائز حوالي 600 ألف ريال لهذا العام، وقامت الأمانة مشكورة في إنشاء معرض مصاحب لفعاليات المسابقة الذي ستشارك فيه عديد من الجهات المعنية في خدمة كتاب الله والعناية به. سيكون هناك جناح للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك جناح للأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجناح لقسم الدراسات القرآنية بكلية التربية، وكذلك الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه (تبيان) فرع جدة. ومن اللافت أن رئاسة الحرمين ستشارك في المعرض المصاحب من خلال سبع جهات منها كسوة الكعبة، وإدارة زمزم، وإدارة الأمن الفكري وإدارة المصاحف.

وفي السياق نفسه، قامت الأمانة بالتنسيق مع إدارات التعليم والجامعات في جدولة زيارات الطلبة للمعارض المصاحبة للمسابقة من خلال فريق عمل متخصص في هذا الجانب، وقامت الأمانة مشكورة في تجهيز الهدايا التذكارية لزوار المعرض وكذلك النشرات التعريفية بخدمات جامعة جدة في الأمانة العامة وقسم الدراسات القرآنية و مكتب تبيان التي تخدم في مجملها القرآن الكريم وعلومه والعناية به حفظا وتجويدا وتفسيرا.

إن جامعة جدة تحرص على المشاركة المجتمعية الفاعلة بين أنشطتها والمجتمع المحيط، وأن تكون منتجانها نوعية وهادفة وذات تأثير على تنمية الشاب والشابة السعودية بما يحقق لهما مستقبلا واعدا معرفيا ومهاريا. ولجامعة جدة في سياق خدمة كتاب الله أهداف استراتيجية تتمثل في إجراء هذه المسابقات على مستوى المنطقة وداخل وخارج المملكة في المستقبل القريب. وتسعى قيادة الجامعة ممثلة في معالي مديرها والوكلاء و الأمانة العامة للمسابقة إلى تنظيم المسابقات البحثية في علوم القرآن الكريم داخل وخارج المملكة بهدف عمل حراك علمي تقود مسيرته هذه الجامعة الفتية. إن طموح فريق العمل يشمل تنظيم المؤتمرات العلمية والحوار المعرفي وتنسيق الجهود في مجال التعريف بكتاب الله وشرح مبادئه ورد الشبهات عنه وتدريب العاملين في هذا المجال بما يجود العمل ويتقنه في خدمة كتاب الله عز وجل.