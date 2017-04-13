رد المسؤول
مداولات
«الشؤون البلدية»: الرياض تشهد نمواً هائلاً في «بنية النقل»
إشارة إلى ما نشر في العدد الصادر من صحيفتكم الغراء بتاريخ 14/ 1/ 1438هـ تحت عنوان: (الرياض متخمة) حول الاختناقات المرورية بمدينة الرياض للكاتب نداء الجليدي.
يسر وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات، ونود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بأن مدينة الرياض تشهد نمواً هائلاً في البنية الأساسية للنقل، تم من خلاله تنفيذ مشاريع ضخمة من طرق وجسور وأنفاق، واكبت تزايداً ملحوظاً في كثافة الحركة المرورية، حيث تقوم الأمانة بإجراء عديد من الدراسات المرورية، في محاولة للحد من السلبيات الناجمة عن ذلك التزايد، خصوصاً الاختناقات المرورية وما يتبعها من آثار عكسية على مستويات السلامة المرورية، وتجدر الإشارة إلى «الدليل الإجرائي لدراسات التأثير المروري» الذي أعدته أمانة منطقة الرياض بهدف دراسة وتقييم أبعاد إضافة منشأة مثل الأسواق التجارية على شبكة الطرق المحيطة والمنطقة بشكل عام، والتنبؤ بالطلب الإضافي على شبكة النقل لتفادي التأثيرات السلبية على شبكة طرق المدينة مستقبلاً.
من جهة أخرى تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (مترو الرياض)، بهدف تخفيف ضغط المركبات على شبكة الطرق وتوفير بديل ميسر بصورة حضارية تواكب المستجدات العصرية.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
في وزارة الشؤون البلدية والقروية
كنحال منتف لست من اهل الرياض فاني اقول لكم شكرا على هذا الرد والذي كان يفترض يكون من وزارة التقل الموقره ونحن كمواطنين كرام نعرف المشاريع المنفذه في الرياض وهي مشروع قطار الانفاق والذي لن ينجح بدون ان يكون هناك نقل بحافلات من الباب او الشارع الى محطة القطار والى المكان المقصود من العميل كالاسواق والجامعات ومقر العمل..لهذا حتى النحالون المنتفون يعرفون ما ينفذ من مشاريع عندكم مع فايق الاحترام لكم ولا تنسوا توظيف المواطن بدل الانطلاق فريري على الاستقدام ودمتم…..ابتسم
ايضا وبما ان سمننا في دقيقنا وان امانتكم وامانة جده الموقره اخوات والحال واحد فنامل ان تنبهوهم ان مشروع طريق الاندلس المنفذ قد تعثر له كم سنه وهو قريب جدا من البحر ولا يستلزم نفق بل كوبري..وبما ان المعدات قد صدءت واكلها الحلا والصدا لذا نامل منكم تنبيههم الى التخلي عن البحوصه في هذا المشروع ورد شارعنا الينا قريبا مما كان قبل ان تشوه وجهه الجميل حفريات لم تفدنا الا بالزحمه الشديده..مع كل امتناني لكم…ابتسم