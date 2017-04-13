إشارة إلى ما نشر في العدد الصادر من صحيفتكم الغراء بتاريخ 14/ 1/ 1438هـ تحت عنوان: (الرياض متخمة) حول الاختناقات المرورية بمدينة الرياض للكاتب نداء الجليدي.

يسر وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات، ونود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بأن مدينة الرياض تشهد نمواً هائلاً في البنية الأساسية للنقل، تم من خلاله تنفيذ مشاريع ضخمة من طرق وجسور وأنفاق، واكبت تزايداً ملحوظاً في كثافة الحركة المرورية، حيث تقوم الأمانة بإجراء عديد من الدراسات المرورية، في محاولة للحد من السلبيات الناجمة عن ذلك التزايد، خصوصاً الاختناقات المرورية وما يتبعها من آثار عكسية على مستويات السلامة المرورية، وتجدر الإشارة إلى «الدليل الإجرائي لدراسات التأثير المروري» الذي أعدته أمانة منطقة الرياض بهدف دراسة وتقييم أبعاد إضافة منشأة مثل الأسواق التجارية على شبكة الطرق المحيطة والمنطقة بشكل عام، والتنبؤ بالطلب الإضافي على شبكة النقل لتفادي التأثيرات السلبية على شبكة طرق المدينة مستقبلاً.

من جهة أخرى تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (مترو الرياض)، بهدف تخفيف ضغط المركبات على شبكة الطرق وتوفير بديل ميسر بصورة حضارية تواكب المستجدات العصرية.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

في وزارة الشؤون البلدية والقروية