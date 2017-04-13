انطلاق الملتقى الرابع لكرسي عبدالله التويجري.. الأحد

يرعى مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن، الأحد المقبل، فعاليات الملتقى الرابع لأعمال كرسي الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التويجري للأبحاث التطبيقية لحالات الجلطات الدماغية في الجامعة، الذي تقيمه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (إدارة الكراسي البحثية)، وذلك على مسرح المدينة الجامعية في المجمعة.

وقال المشرف العام على الكرسي الدكتور رائد البرادعي، إن الكرسي هو عبارة عن برنامج علمي بحثي يعنى بالدراسات والأبحاث والتدريب والاستشارات في مجال تطبيقات وطرق تشخيص الجلطات الدماغية وأساليب الخدمات العلاجية للمرضى، وإثراء هذا المجال المعرفي بتقديم مفاهيم وأساليب وابتكارات لتحسين ذلك بما يتناسب مع مرضى المملكة، وتعد أبحاث الكرسي ضمن أفضل 10 أبحاث في العالم من الدرجة الأولى. مؤكداً حرص الجامعة على أن يكون هذا الكرسي مَعْلماً علمياً يشار إليه بالبنان بعد أن حول عملياً الحلم إلى واقع والطموح إلى فضاءات من خلال الاختراعات البناءة والمؤلفات القيمة، وورش العمل المثمرة.

ويأمل البرادعي أن تشهد السنوات المقبلة -بإذن الله تعالى- تطوراً بافتتاح مركز دائم لعلاج الجلطات الدماغية في مدينة المجمعة وتقوم الجامعة على رعايته في سبيل تعزيز وتطوير البحث العلمي وتدريب الكوادر الوطنية وتثقيف المجتمع في المجالات الطبية التطبيقية للجلطات الدماغية في المملكة، بما يسهم في الرقي بالخدمات الطبية، والتعرف على أبرز المعوقات لدى مرضى الجلطات الدماغية، وتقديم الحلول لها من خلال أساليب البحث العلمي والدراسات الميدانية في مستشفيات المملكة، وتقديم استشارات لوزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني في مجالات الكرسي، وتبادل الإنتاج العلمي في مجال أمراض الجلطات الدماغية بين الهيئات والمؤسسات داخل المملكة وخارجها، وتطوير أداء العاملين في الفريق الطبي بالمستشفيات، ونشر الوعي الصحي لدى المواطنين لتجنب العوامل الخطيرة، والسعي نحو تعديل العادات الصحية السيئة، التي تسهم في الإصابة بالجلطات الدماغية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٧) صفحة (٧) بتاريخ (١٣-٠٤-٢٠١٧)