العيسى: الجامعات تعاني تضخماً بيروقراطياً.. ونظامها الجديد أمام الجهات العليا

لاحظ وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، تحوّل معظم الجامعات إلى مؤسسات بيروقراطية متضخّمة. وكشف، في الوقت نفسه، عن نظامٍ جديدٍ مقترحٍ يمنحها مزيداً من الاستقلالية أكاديمياً وإدارياً ومالياً.

وأفاد الوزير، في كلمةٍ خلال مؤتمرٍ عن التعليم العالي أمس في الرياض، بصوغ وزارته حالياً استراتيجية متكاملة للتعليم، تشمل رسم خارطة طريق جديدة للتعليم العالي.

ووفقاً له؛ ستحدّد الاستراتيجية التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل حتى عام 2030، وستوجد تكاملاً بين التعليم التقني والمهني والجامعي «من خلال التركيز على المرحلة الجامعية المتوسطة؛ وجعلها بوابة دخول للتخصصات العلمية والإدارية إلى مرحلة البكالوريوس».

وتطّلع الدكتور العيسى إلى إسهام السياسات والإجراءات الجديدة، بعد إقرارها، في تعميق مسيرة التعليم العالي، والرفع من قدرة مؤسساته، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للاقتصاد.

وتحدث عن 5 تحديات تواجه التعليم العالي، أولها إحداث مزيد من المواءمة بين تخصصات الجامعات واحتياجات سوق العمل.

ولاحظ العيسى أن الجامعات السعودية ما زالت تقبل أعداداً كبيرة من الدارسين في مجالات لم يعد لها احتياج في سوق العمل، معتبراً أن مخرجات الجامعات تحتاج إلى تطوير في مستوى مهارات التفكير النقدي والمهارات الشخصية وحل المشكلات.

والتحدي الثاني، بحسب كلمته، هو تضخم أعداد الطلاب والطالبات في كثيرٍ من الجامعات بما يفوق طاقتها الاستيعابية وبزيادة ملحوظة مقارنةً بالجامعات العالمية المتميزة «مما يؤثر في قدرتها على التركيز على الجودة الأكاديمية في التدريس، وقدرتها على التنافس في مجال البحث العلمي وتقديم الخدمات المناسبة» للدارسين.

فيما يتمثل التحدي الثالث في «اعتماد جامعاتنا على مصدر وحيد للتمويل هو التمويل الحكومي، بينما نرى أن معظم جامعات العالم تعتمد على مصادر عديدة للتمويل تمنحها مزيداً من الاستقرار المالي، وتقلل من تأثير التقلبات الاقتصادية على ميزانيتها ومشاريعها».

ولفت الوزير إلى تحدٍ رابع، بحديثه عن «ضعف قدرة الجامعات على تحويل جهود البحث العلمي والابتكار إلى منتجات اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني بمؤسسات وشركات قادرة على النمو والمنافسة». أما التحدي الخامس فيتمثل، بحسب الكلمة، في «تحوُّل معظم الجامعات إلى مؤسسات بيروقراطية متضخمة إدارياً وتنظيمياً، فغابت المرونة الإدارية، وتشتّتت الفاعلية، وضَعُف التركيز على المشاريع والبرامج النوعية».

ولمواجهة التحديات الخمسة؛ أكد العيسى عمل «التعليم»، خلال الفترة الماضية، على عديدٍ من المسارات، بالتعاون مع مديري الجامعات.

وكشف عن اقتراح الوزارة نظاماً جديداً للجامعات «تجري مناقشته حالياً في الجهات العليا ذات العلاقة».

ووفقاً لحديثه؛ يمنح النظام الجديد، حال إقراره، مزيداً من الاستقلالية للجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً و«يمنحها الفرصة لبناء هوية الجامعة وتميزها من الداخل، ويعزز قدرتها على إيجاد مصادر تمويل إضافية لبرامجها ومشاريعها»، كما «يجعلها أكثر مرونة في مواجهة التحديات والاستجابة للمتغيرات».

ومع إشارته إلى التحديات الخمسة؛ رأى الوزير أن الجامعات السعودية، الحكومية والأهلية، حققت عديداً من الإنجازات.

ولاحظ انتشار فرص التعليم العالي في كافة التخصصات ومناطق المملكة.

وتحدث، في الوقت نفسه، عن تقدم بعض الجامعات السعودية في مجال الجودة الأكاديمية والبحث العلمي عبر «أودية التقنية»، مشيراً إلى إسهام برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في توفير مسار نوعي إضافي لتأهيل الكفاءات السعودية.

وشدد العيسى على أهمية التنبُّه للتحديات ومواجهتها بكل عزيمة «لاستكمال مسيرة التميز في التعليم خدمةً لمسيرة التنمية المباركة، خاصةً في ظل التحولات العميقة التي يُتوقّع أن تحدث في بنية الاقتصاد ومجالاته واعتماده على قطاعات اقتصادية جديدة رسمتها رؤية المملكة 2030».

وكان الوزير افتتح، صباح الأربعاء، المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي بعنوان «الجامعات السعودية ورؤية 2030: المعرفة وقود المستقبل» تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الوزير في كلمته الافتتاحية إن «رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لهذا المؤتمر والمعرض الدولي ودعم سمو ولي العهد وسمو ولي لي العهد -حفظهما الله- لهو دليل على اهتمام قيادتنا الحكيمة بالتعليم بشكل عام وبالتعليم الجامعي على وجه الخصوص، وذلك لما للجامعات من دور محوري في تأهيل وتعليم وتدريب الكفاءات البشرية الوطنية التي تسهم في كافة مستويات العمل في القطاعات العامة والخاصة بعقولها وفكرها وسواعدها، لتحقيق الرؤية الطموحة، وأهداف كافة مؤسسات الاقتصاد الوطني».

ونقل العيسى تحيات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى الحضور وتمنياته للمؤتمر والمعرض الدولي بالتوفيق.

إلى ذلك؛ رأى رئيس جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، البروفيسور مايكل كرو، أن أبواب الجامعات في المملكة مفتوحة أمام جميع طبقات المجتمع السعودي.

وقال، في كلمةٍ خلال المؤتمر، إن الفرص التعليمية لم تكن متساوية أمام كل طبقات الشعب الأمريكي، معتبراً أن هذا التفاوت غير موجود في المملكة «فالجامعات السعودية أبوابها مفتوحة أمام جميع طبقات المجتمع السعودي، وهو ما يجعل المجتمع السعودي بمنأى عن تلك الاضطرابات الاجتماعية المتوقّع حدوثها في الولايات المتحدة الأمريكية إذا استمر ذلك التفاوت في فرص التعليم بين طبقات المجتمع المختلفة».

وأكد كرو أن التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية في الوقت الحالي هو «كيف نعلّم عدداً أكبر من الناس بشكل أكثر تعمقاً وتمكيناً؛ حتى نصل إلى جعل التعليم تجربةً مستمرةً طوال حياة الإنسان»، مشيراً إلى تحديات عدة تواجه التعليم العالي في الولايات المتحدة.

ووفقاً لكلمته؛ يعد التحكم في التقدم التقني الشامل السريع من أهم التحديات؛ لأنه أدى في العقد الأخير إلى تقليص الوظائف بنسبة 25% في أوساط الطبقة الحاصلة على التعليم المتوسط، مع توقعات بوصول النسبة إلى أكثر من 50%.

ورأى كرو، وهو أستاذ علوم وسياسة تكنولوجية، أن التحديات لا تمثل تهديداً لمؤسسات التعليم العالي القائمة بقدر ما أنها تمثل فرصة لتطوير أشكال تعليمية جديدة تعتمد على التقنية.

مؤتمر للعيسى عن المرحلة الـ 12 من الابتعاث

يستعرض وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفي اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أهم ملامح المرحلة الـ 12 من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وتُنفَّذ المرحلة الـ 12 بنمط جديد قائم على ربط البعثة بالوظيفة في عدد من التخصصات النوعية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي، وهو ما تتوقع «التعليم» أن يسهم في تطوير الأدوار الاقتصادية والتنموية.

وسيتطرق الدكتور أحمد العيسى، خلال المؤتمر الذي يُعقَد على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي، إلى أبرز المشاريع التطويرية لبرنامج الابتعاث في إطار مبادرة «التحول الوطني 2020».

ويشارك في المؤتمر الصحفي وكيل «التعليم» لشؤون الابعثات المشرف العام على الملحقيات الثقافية، الدكتور جاسر الحربش، ومدير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الدكتور عبدالرحمن الحضيف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٧) صفحة (٢) بتاريخ (١٣-٠٤-٢٠١٧)