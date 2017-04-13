مؤتمر يبحث علاقة مرض الكلى بالسُّمنة.. السبت

تنظم جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية «إيثار» بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء في فندق السوفتيل، السبت المقبل، مؤتمر «مرض الكلى وعلاقته بالسمنة»، بحضور عدد من المتحدثين المتخصصين في أمراض الكلى والسمنة.

وأوضح أمين عام الجمعية الدكتور كامل سلامة أن المؤتمر معتمد من هيئة التخصصات الصحية، ويبدأ من الثامنة صباحاً وحتى 12 ظهراً، وسيتناول عدد من المحاضرات تركز جميعها على موضوع الفشل الكلوي وعلاقته بزيادة الوزن والسمنة المفرطة، بمشاركة عدد من المتحدثين.

وأشار إلى أن زيادة الوزن والسمنة المفرطة يعاني منها عدد كبير من كبار وصغار السن، ولها نتائج عكسية على الصحة العامة، لاسيما الكلى، مبيناً أن المؤتمر سيركز على تناول الجوانب المهمة للتوعية والتثقيف.

وذكر أن المؤتمر يأتي امتدادا لجهود جمعية إيثار في التوعية، ونجاحها في توفير أعضاء لـ 50 مريضا عضويا، وأضاف «الأعداد لا تزال كبيرة في قوائم الانتظار للتبرع، حيث يعاني 16 ألف مريض من الفشل الكلوي، وستة آلاف على لائحة المنتظرين للتبرع بالكلى، و500 مريض فشل قلب على لائحة الانتظار، ومثل هذا العدد فشل رئوي، كما ويوجد 600 شخص يعانون من الفشل الكبدي»، مطالباً بأهمية التبرع ونشر هذه الثقافة لإنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٧) صفحة (٤) بتاريخ (١٣-٠٤-٢٠١٧)